„Няма категоричен победител на изборите в Израел и нито един от двата политически лагера изглежда в състояние самостоятелно да състави правителство". Това коментира председателят на Федерацията на ционистите в България Николай Гълъбов в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

По думите му Бенямин Нетаняху е изправен пред сериозни предизвикателства, особено на фона на войната. Доверието към него обаче е нарушено, а един от основните проблеми е липсата на поета отговорност за събитията от 7 октомври.

Гълъбов коментира и възможността Гади Айзенкот да бъде сред политиците, които да поемат управлението на страната. Според него Айзенкот, Бенет и Ганц са добри партньори с ясна визия, които биха могли да възстановят донякъде нарушените през последните години отношения на Израел с международната общност.

Как и защо Израел промени военната си доктрина?

Той направи сравнение между Нетаняху и Айзенкот, като посочи, че двамата са десни центристи и имат сходни позиции по отношение на Палестина и „Хамас“. Айзенкот обаче има изцяло военна кариера. Гълъбов отбеляза и че политическо партньорство между него и двете арабски партии изглежда невъзможно.

Председателят на Федерацията на ционистите в България припомни, че синът на Гади Айзенкот е загинал по време на сраженията в Газа. Семейството му е загубило и други близки във войната.

Един от най-големите въпроси пред израелското общество остава как е било допуснато нападението на 7 октомври. Според Гълъбов Израел е показал изключително добре подготвена армия и способности за водене на военни действия, с които много армии по света не биха могли да се справят. Именно затова за израелците остава необяснимо как страната е била изненадана от атаката.

„Това е един от големите минуси на Нетаняху", смята Гълъбов. По думите му израелският премиер дълго е избягвал да поеме отговорност за случилото се, въпреки че е бил длъжен да даде отговори на гражданите и на семействата на загиналите войници.

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