Русия удължава до 31 януари 2027 г. забраната за износ на дизелово гориво от производителите, като същевременно предвижда възможност определени количества да бъдат доставяни в чужбина. Решението е част от усилията на Москва да гарантира достатъчни запаси и да предотврати сътресения на вътрешния пазар.

Според официалната информация необходимият нормативен акт вече е подписан, но предстои да бъде публикуван. Ограниченията няма да се прилагат без изключение, като за част от доставчиците ще бъдат предвидени специални разрешения за износ.

Русия ще удължи до края на годината забраната за износ на бензин

Още в петък руският вицепремиер Александър Новак обяви, че властите работят по механизъм, който да позволи на определени компании да продължат да продават дизелово гориво на международните пазари. Подобна практика вече беше приложена през октомври и се очаква да продължи и през ноември.

Облекчаването на част от ограниченията идва след изявление на американския президент Доналд Тръмп, че води разговори с руския държавен глава Владимир Путин за възстановяване на доставките на руски дизел на световния пазар.

Въпреки формалното удължаване на забраната Москва очаква рязко увеличение на износа през следващия месец. По данни, представени от Новак, планираните доставки за ноември достигат приблизително 2,15 милиона тона при около 510 хиляди тона през октомври. Това означава над четирикратно увеличение. Вицепремиерът призна, че украинските удари по руските нефтопреработвателни предприятия могат да се отразят на производството и да ограничат част от предвидените доставки. Според оценката му обаче евентуалното намаление на износните количества няма да бъде съществено.

Редактор: Цветина Петкова