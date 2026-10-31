Днес е денят за размисъл преди втория тур на президентските избори. Предизборната кампания приключи в полунощ, а агитацията вече е забранена. В цялата страна продължава подготовката за утрешния вот, като една от основните задачи е доставянето на машините за гласуване до секционните избирателни комисии.

В Бургаска област разпределението на общо 653 машини започна под засилена полицейска охрана. Устройствата са преминали необходимите проверки и са препрограмирани за балотажа.

Ден за размисъл е, забранена е политическата агитация

„Надявам се този път да няма никакъв проблем. Предполагам, че техниците са видели какво се е случило с предишните машини, така че се надявам да нямаме затруднения нито днес, нито утре в изборния ден“, заяви Петко Калев, който отговаря за раздаването на устройствата.

В един от най-големите избирателни райони в страната ще бъдат разкрити общо 757 секции, като в 605 от тях ще може да се гласува машинно.

За транспортирането на устройствата са организирани 19 маршрута с полицейски ескорт. „Машините ще бъдат съпроводени под полицейска охрана до секционните избирателни комисии в областта“, обясни комисар Димитър Дачев, началник на „Охранителна полиция“ към Областната дирекция на МВР в Бургас.

Общо 1050 служители на МВР от различни подразделения ще отговарят за сигурността преди и по време на балотажа. Подготвена е и зала „Арена Бургас“, където след края на изборния ден ще бъдат приемани изборните книжа.

Около обяд в повечето секции пристигнаха освен машините и изборните книжа. След получаването на материалите за вота започна и подредбата на секциите. Най-важната част в подготовката е тестването на машините за гласуване

„Заедно с председателя на всяка секционна избирателна комисия извършваме повторна проверка на машините, за да сме сигурни, че всяко устройство е предназначено за съответната секция. Евентуално разминаване би било сериозна грешка“, обясни Радостин Русинов, който е техник по поддръжката на машините.

След приключването на подготовката изборните помещения ще останат под денонощна полицейска охрана до 7:00 часа утре, когато ще бъде дадено началото на изборния ден.

Между двата тура е извършена и промяна в състава на част от секционните избирателни комисии. По данни на Районната избирателна комисия в Бургас са подменени около 10% от членовете им, включително представители на ръководствата. „Има замяна на членове и на ръководен състав на секционни комисии. Това е провокирано както от неявили се на предходния тур, така и от факта, че партиите отново са се свързали със своите представители и са преценили кой ще може да участва“, обясни председателят на РИК - Бургас Георги Михов.

Как се гласува на машина

След рекордно ниската активност в Кърджалийско: Ще излязат ли повече избиратели на балотажа?

В Кърджалийска област денят за размисъл премина спокойно. В неделя избирателите ще могат да упражнят правото си на глас в над 540 секции, като в близо 200 от тях ще се гласува единствено с хартиени бюлетини.

Регионът се отличи с изключително ниска избирателна активност на първия тур. До урните са отишли близо 24 000 души от приблизително 275 000 имащи право на глас, което означава активност под 9%. Показателен е примерът с момчилградското село Равен, където на първия тур са гласували едва 55 души от над 485 избиратели.

Пет дни след първия тур на президентските избори жители на Кърджалийско твърдят, че в региона е имало организиран бойкот на гласуването. Според тях обаче на балотажа ситуацията ще бъде различна и избирателната активност ще се повиши значително. Никой от местните жители обаче не желае да коментира открито дали и този път става въпрос за неформална организация, насочена към определени групи избиратели в областта.

В село Груево само 59 души от общо 1199 са отишли до урните миналата неделя. Сред тях е Адил Адил, който прекарва деня за размисъл в двора на дома си, приготвяйки обяд. За него изборът на държавен глава е важен, но най-сериозният проблем остава ниският му доход. „Без президент става ли, госпожо? Трябва да има президент!“, категоричен е той. На въпроса какво очаква от бъдещия държавен глава, Адил отговаря без колебание: „Пенсията! Имам 40 години трудов стаж, а получавам 250 евро пенсия. Как ще живеем? Тока ли ще платим, или какво?“.

Мъжът има свое обяснение за слабата активност на първия тур, като я свързва с местните кметове, но не посочва конкретни действия или доказателства за оказван натиск. Въпреки това очаква в неделя повече негови съселяни да гласуват. „Утре сигурно доста хора ще излязат“, прогнозира Адил.

В село Чобанка, от другата страна на Момчилград, денят преди изборите преминава спокойно. И тук на първия тур малцина са упражнили правото си на глас. Местният жител Бехчет обаче е убеден, че на балотажа активността ще бъде по-висока. „По-добре е да гласуваш, отколкото да не гласуваш. Разбира се, че утре ще има по-висока активност. Аз мисля, че ще има“, казва той.

Бехчет също възнамерява да отиде до урните. Най-голямото му желание е хората да живеят по-спокойно и да могат да посрещат ежедневните си разходи. „Искаме спокойствие. Нямаме спокойствие, всичко е скъпо, всичко поскъпна“, споделя мъжът.

Попитан дали президентът има правомощията да реши тези проблеми, той отговаря: „Ако не е президентът, пак трябва да влияе с нещо поне. Всички трябва да помогнат, за да се оправи тази държава. Иначе няма смисъл да живеем по този начин“.

Пловдив преди вота: Машините отпътуваха към избирателните секции

Междувременно в Пловдив и областта всички 1039 машини за гласуване пристигната от централния склад в избирателните секции. Транспортирането се извърши със специални конвои и засилено полицейско присъствие. Преди отпътуването е проверено дали идентификационният номер на всяко устройство съответства на секцията, за която е предназначено. Секциите в града отново ще са 488.

Техници са извършили проверки на устройствата на място, като при нито едно от тях не са установени индикации за техническа неизправност. „Всеки автомобил, който превозва такъв тип устройство, ще бъде съпровождан от полицейски автомобил със светлинна сигнализация. Специализираните устройства за машинно гласуване са запечатани в куфари и са под постоянен контрол“, обясни старши инспектор Александър Марков от ОДМВР - Пловдив.

Над 1000 служители на реда са ангажирани с охраната на изборния процес в Пловдивско. В изборния ден полицейско присъствие ще има във всички училища, в които са разкрити секции. Няма да се допуска влизането на хора в нетрезво състояние, както и на лица, носещи оръжия или опасни предмети.

Междувременно стана ясно, че 86 членове на секционните избирателни комисии в Пловдив са били заменени преди балотажа. Причините са различни - от здравословни проблеми до предварително планирани пътувания и лични ангажименти.

„Общият брой на замените, включително извършените днес, е 86 души. На фона на около 4200 членове на секционните избирателни комисии това е напълно приемлив брой. Всеки от заменените е подал заявление за освобождаване, тоест налице е законово основание за промяната. Причините са различни – здравословно състояние, предварително организирани пътувания, както и случаи на хора, които не са предвидили провеждането на втори тур“, обясни Калоян Сухоруков от 16 РИК - Пловдив.

Безплатен транспорт до изборните секции за хора с увреждания в София

Столичната община осигурява безплатен специализиран транспорт за хора с увреждания, които желаят да упражнят правото си на глас на балотажа на президентските избори в неделя.

Заявки за услугата могат да се подават до 20:30 часа в събота. В самия изборен ден транспорт може да бъде заявен от 7:00 до 19:30 часа.

На официалния сайт на Столичната община е публикувана и информация за избирателните секции, пригодени за граждани със зрителни увреждания или затруднения в придвижването. Целта е да се улесни достъпът им до гласуването.

В Турция очакват по-висока избирателна активност

Подготовката за балотажа приключва и в Турция, където на първия тур беше отчетен необичайно слаб интерес към президентските избори. До урните са отишли едва около 7500 души - приблизително четири пъти по-малко в сравнение с парламентарните избори през април.

За втория тур в страната ще бъдат разкрити общо 78 избирателни секции. Гласуването ще се провежда както с хартиени бюлетини, така и с машини.

Очаква се избирателната активност да се повиши, включително заради факта, че на балотажа избирателите ще трябва да избират само между двама кандидати. Възможни са обаче затруднения за част от гласоподавателите, които не владеят добре български език. Причината е изискването избирателите, които гласуват с декларация, да попълват документа лично пред членовете на секционната комисия.

В Истанбул ще бъдат разкрити 22 секции. Екип на NOVA ще следи изборния процес в Турция през целия ден.