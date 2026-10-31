Днес е ден за размисъл преди балотажа за президент и вицепрезидент. Според Изборния кодекс (ИК) предизборната агитация е забранена 24 часа преди изборния ден, както и в самия изборен ден.

Днес в полунощ приключи предизборната кампания за втория тур на изборите за президент и вицепрезидент, насрочен за неделя, 1 ноември.

На социологическите агенции е забранено да оповестяват под каквато и да е форма резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите в рамките на 24 часа преди изборния ден и до обявяването на края на изборния ден на територията на страната. Резултатите от социологическите проучвания се оповестяват след 20:00 ч. в изборния ден.

В неделя гласуването започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., но не по-късно от 21:00 ч., ако пред секцията има негласували избиратели. В секциите извън страната гласуването започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., съответно в 21:00 ч. местно време.

Ден за размисъл

Денят за размисъл преди избори е въведен през 1991 г. след демократичните промени в България, но между 2009 и 2011 г. няма такъв ден.

Справка на страницата на Европейския парламент посочва, че в 16 държави членки на ЕС има период на мълчание (ден за размисъл) преди деня на вота за евродепутати. Обикновено този период започва 24 часа преди изборите и завършва след затварянето на избирателните секции. Такава е практиката в България, Хърватия, Кипър, Гърция, Италия, Латвия, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Испания.

В Литва периодът на мълчание започва седем часа преди изборния ден, във Франция – от полунощ в събота, а в Словакия - 48 часа преди изборите.

В Нидерландия, макар че няма специални разпоредби, регламентиращи ден за размисъл, в деня на вота в изборните секции не се разрешава агитация.

Ограниченията в различните страни членки варират, като някои държави забраняват в периода на тишина публикацията на социологически проучвания, агитация или политическа реклама.

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Редактор: Ина Григорова