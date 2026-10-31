Снимка: БГНЕС
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Обновеното съоръжение отговаря на всички европейски стандарти
ЦСКА се завръща в своя нов, модерен дом. Двубоят срещу „Славия“, който започва тази вечер, бележи нова страница в историята на „червените“.
Обновеното съоръжение отговаря на всички европейски стандарти, като една от основните цели при изграждането му била да се запази идентичността на клуба.
ЦСКА взе Суперкупата в зрелищен мач срещу "Левски" (ВИДЕО+СНИМКИ)Редактор: Дарина Методиева
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