ЦСКА се завръща в своя нов, модерен дом. Двубоят срещу „Славия“, който започва тази вечер, бележи нова страница в историята на „червените“.

Обновеното съоръжение отговаря на всички европейски стандарти, като една от основните цели при изграждането му била да се запази идентичността на клуба.

ЦСКА взе Суперкупата в зрелищен мач срещу "Левски" (ВИДЕО+СНИМКИ)

Редактор: Дарина Методиева