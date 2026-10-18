Снимка: Стопкадър, NOVA NEWS
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Планината, която е само на крачка от големия град, предлага безброй възможности за приключения, спорт и срещи с природата
Витоша - планината, която е само на крачка от големия град, предлага безброй възможности за приключения, спорт и срещи с природата. Тя е любимо място за хиляди хора, които търсят движение, чист въздух и бягство от градския ритъм. Тук всеки може да открие своето приключение - по планинските пътеки, сред красивите гледки или дори високо над склоновете.
Витоша предлага и едно по-различно приключение - парапланеризма, както и не по-малко красиви преживявания на тези, които предпочитат да я опознаят пеша. Десетки маршрути водят към едно от най-посещаваните места в планината - Черни връх.
Три спорта, една планина - Витоша
От свободата на полета до удоволствието да изкачиш планински връх - Витоша предлага приключения за всеки вкус. Независимо дали ще погледнете от високо, или ще поемете по някоя от многобройните пътеки, най-важното е да бъдете добре подготвени, да се съобразявате с условията и да пазите природата.
Защото понякога най-хубавите преживявания са съвсем близо до нас. Нужно е само да направим първата крачка или да се осмелим да полетим. Витоша винаги има с какво да ни изненада, независимо дали търсим адреналин, активна почивка или просто няколко часа сред природата.
Повече гледайте във видеото.
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