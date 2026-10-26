Днес предаването „Близо до спорта” по NOVA NEWS ни отвежда във Враца – град, който свързваме с красивата природа на балкана, история и традиции. Той има какво да ни покаже и в областта на спорта.

Треньорът по плувни спортове Митко Начев ни отвежда в спортен комплекс „Христо Ботев”. „Хората във Враца са много активни по отношение на спорта. Има условия за всички видове спортове, но най-масови са футболът, водната топка и плуването. Леката атлетика също има сериозна база от трениращи. Освен това - имаме страхотна картинг писта. Почти всички съоръжения в комплекса се използват”, обясни той.

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Залата по лека атлетика също представлява интерес към спортуващите в града. „В нея подготовка водят четири местни клуба. Настилката предстои да бъде подменена. Имаме много успехи и всички са напълно заслужили новата визия на залата”, каза главният специалист „Спортни дейности” към Община Враца Георги Велчов.

Последната спирка на спортната обиколка на „Близо до спорта” е картинг пистата. По думите на хората това е една от най-хубавите писти в страната ни, а в последните години са се провели множество състезания. Българската гордост във „Формула 2” Никола Цолов също е карал на тази писта.

Цялото предаване гледайте във видеото.