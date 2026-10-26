Над 10 000 деца от цялата страна преминаха през националната образователна кампания „Пресичам безопасно с TEDI“ за по-малко от месец. С приключването на седмото издание на инициативата общият брой на децата, обучени на основните правила за безопасно поведение на пътя от старта ѝ през 2019 г., вече надхвърля 70 000. Кампанията се организира от Тимбарк България съвместно с Министерството на образованието и науката и Министерството на вътрешните работи и има за цел да изгражда знания и навици за безопасно участие в движението още от най-ранна възраст.

В рамките на тазгодишното издание първокласници и деца от последна група в детските градини усвоиха важни правила за безопасно пресичане, пътуване в автомобил и придвижване с велосипед и тротинетка. Техен верен помощник в обучението отново беше мечето TEDI, което по достъпен и забавен начин им помогна да разберат как да се предпазват от опасностите на пътя.

През пролетта на 2027 г. кампанията ще продължи с фокус върху бъдещите първокласници в детските градини. Целта е те да усвоят основните правила за пътна безопасност още преди да прекрачат училищния праг и да започнат да се придвижват по-самостоятелно. Първата стъпка в тази посока беше направена през пролетта на 2026 г., когато инициативата пилотно обхвана близо 1000 деца от детски градини в София и Пловдив. Положителният опит от тези обучения постави основата за разширяване на кампанията към още детски градини в цялата страна.

Уроци по пътна безопасност всъщност са достъпни за всяко дете от цялата страна на специално създадената образователна платформа https://presicham-s.tedi.bg/ .

Всички училища и детски градини в България имат свободен достъп до интерактивен мултимедиен урок. Чрез него децата влизат в ролята на пешеходци, водачи и пътници и научават как да реагират правилно в различни ситуации на пътя. Подготвените онлайн тестове им помагат да проверят и затвърдят знанията си, а игровият подход превръща обучението в интересно и запомнящо се преживяване.

За TEDI

Детските нектари, напитки и мусове TEDI са сред най-предпочитаните, както от децата, така и от техните родители, поради високото си качество и добър вкус.

Брандът TEDI е добре познат на пазара с висококачествените си морковени нектари, но включва още плодови напитки за по-големите, както и мус със 100% плодово съдържание под формата на пюре, който е изключително подходящ за междинна закуска именно в училище, между часовете. Нектарите на TEDI съдържат витамини А и C, които са важни за развитието на детския организъм. Всички продукти на бранда се произвеждат по най-модерна технология с ниска пастьоризация, запазваща всички полезни вещества.

Редактор: Габриела Павлова