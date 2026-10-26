Американският певец Крис Браун ще бъде осъден днес заради участие в сбиване в нощен клуб в Лондон през февруари 2023 г., съобщава „Асошиейтед прес”.

През юли тази година 37-годишният изпълнител се призна за виновен по обвинение в нарушаване на обществения ред и участие в масово сбиване. Той е ударил музикалния продуцент Ейбрахам Диау с бутилка по главата в заведение в лондонския квартал „Мейфеър“. Случаят е бил заснет от охранителните камери.

След признаването на вината прокуратурата оттегли по-тежките обвинения срещу певеца, включително за нападение и опит за нанасяне на тежка телесна повреда. Приятелят му и вокален педагог Омололу Акинлолу също се призна за виновен. Той ще чуе присъдата си днес.

Крис Браун се призна за виновен по обвинение за нападение в нощен клуб в Лондон

Браун беше арестуван през май 2025 г. в Манчестър, след като се върна във Великобритания за концерт. По-късно беше освободен под гаранция от 5 милиона британски лири, което му позволи да продължи турнето си в Европа и Северна Америка. В петък отново беше пуснат под гаранция.

Обвинението, по което певецът се призна за виновен, предвижда максимално наказание до три години затвор.

Крис Браун стана известен през 2005 г. и има две награди „Грами“. През 2009 г. беше осъден за побоя над тогавашната си приятелка Риана. През 2019 г. беше задържан в Париж по подозрение в изнасилване, но впоследствие беше освободен без повдигнати обвинения, припомня АП.

Редактор: Габриела Павлова