Оригиналната плюшена играчка Мечо Пух и неговите приятели ще останат в Нюйоркската публична библиотека въпреки подновените призиви за връщането им във Великобритания, съобщи британското посолство във Вашингтон.

Посолството опроверга съобщенията за кампания за връщане на играчките във Великобритания в годината, когато се отбелязва 100-годишнината на обичания детски герой.

Снимка: БТА/АП

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Повод за изявлението стана публикация във в. „Вашингтон пост“, посветена на годишнината. Играчките са принадлежали на Кристофър Робин, сина на британския писател А. А. Милн, и са послужили като прототипи на героите от неговите книги. Плюшеното мече е купено от универсалния магазин „Хародс“ в Лондон през 1921 г.

Играчките са донесени в САЩ през 1947 г. за рекламна кампания на книгите на Милн, организирана от американския му издател. Впоследствие са дарени на Нюйоркската публична библиотека. Според „Вашингтон пост“ някои британци настояват те да бъдат върнати в родината им.

„Има отворена покана, ако Пух някога пожелае да направи временно посещение във Великобритания, но нямаме никакво съмнение, че Пух и приятелите му са в отлични ръце в Нюйоркската публична библиотека“, заяви посолството в социалните мрежи.

Библиотеката планира специални събития по повод годишнината, включително изложба и раздаване на 3000 безплатни екземпляра от книгите.

Редактор: Ивета Костадинова