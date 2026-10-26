Русия е нанесла удар по товарен кораб в украинското пристанище Одеса в Черно море, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от БТА. Според Москва плавателният съд е превозвал военен товар за украинската армия.

Поразени са съоръжения на три терминала за акостиране в пристанището на Черноморск. В публикации в Telegram руските власти заявиха и за удари по електроцентрала в Харков, склад в района и друга електроцентрала в Хмелницка област.

Русия атакува с дронове два товарни кораба, насочващи се към украински пристанища

Междувременно четирима души са били ранени при руски удари по югоизточния украински град Запорожие, а още двама души са пострадали при руски атаки в Черниговска област.

Редактор: Ралица Атанасова