Очакваше се ниска избирателна активност, но моментните снимки на социологията не показваха чак толкова ниска. Това каза в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS социологът от „Мяра“ Яница Петкова. „Не сме били в такава ситуация при нито едни избори – 22% да гласуват. Трудно е да се каже изобщо, че има победител в тази ситуация, но пък в рамките на тази активност определено се видяха едни политически сили и техните електорати, които бяха по-мобилизирани и съответно други, които не успяха да мобилизират хората си“, коментира социологът.

Политологът доц. Милен Любенов каза, че е изненадан от ниската избирателна активност и според него този факт предопредели сближаването на резултатите на първите две двойки кандидати.

При 99.95% преброени протоколи: Йотова и Гюров на балотаж при минимална разлика на първия тур на вота

„Беше грешка дистанцирането на кандидатите от партиите и на партиите от кандидатите, защото обикновено основната подкрепа идва от партиите, тъй като те имат мобилизационния ресурс да го правят. Тук кандидатите предпочетоха друга тактика – с инициативни комитети, които бяха активни по телевизионните студия, докато самите кандидати много малко участваха и артикулираха послания към избирателите“, коментира политологът.

Според него това, че две основни партии изобщо не участваха в тези избори нито с кандидат, нито с официална подкрепа също е определящо. „Комбинация от фактори доведе до този изненадващ резултат, който от тук насетне прави изборите съвсем непредвидими“, смята доц. Любенов.

Според социалния антрополог Харалан Александров изненадата от политическите развития започва да се превръща в перманентно състояние на духа, дори има критики и призиви към социолозите да спрат да правят прогнозни изследвания.

„Трябва да приемем, че е изключително волатилна ситуацията и да оставим надеждата, че с голямата изборна победа на Радев на парламентарните избори някак си ще се възцари мир, покой и ще има стабилност и предсказуемост. Просто трябва да приемем, че продължава политическата криза и предстоят сътресения и изненади“, категоричен беше социалният антрополог.

„Тренд“: Демографският профил на избирателите - кой избра Йотова и кой подкрепи Гюров?

Доц. Милен Любенов коментира още, че говоренето на Румен Радев за сглобки и корупция е само политическа реторика, „защото, ако той имаше искрени намерения да работи по разграждане на този корупционен модел, за който говореше в предизборната кампания от април, щяхме вече да видим някакви реални резултати“. По думите му е очевидно, че има сериозно притеснение в „Прогресивна България“, защото загубата на тези избори ще бъде много тежко поражение, което ще доведе до засилване на натиска от страна на опозицията и до ерозиране на доверието към управляващите.

Харалан Александров коментира, че „Румен Радев е военен и е научен да разделя света на свои и на врагове – да подчинява и дисциплинира своите и да атакува враговете, и прави това 10 години като президент“. По думите на антрополога Радев интерпретира политиката като война – не се коментират провалите на своите, а враговете се атакуват с реторични средства.

Яница Петкова каза още, че от хората, които са на младежка възраст близо 45% са гласували за Гюров и Кандев, „което показва, че либералната градска десница се мобилизира на тези избори, а огромна част от обществото, която беше мобилизирана на 19 април си остана вкъщи“. Тя допълни, че при двойката Йотова-Вълчев възрастовата група 30-60 години е мнозинство.

Целия разговор вижте във видеото.

ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цвета Лазаркова