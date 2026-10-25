„Изборният ден приключи, без да сме констатирали сериозни нарушения”. Това заяви на брифинг министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му през последния месец, но особено през последните два дни, хиляди полицейски служители са били на терен и са работили неуморно, за да могат българските граждани свободно и спокойно да упражнят правото си на глас.

"Използвам възможността да им благодаря от името на Министерството и от свое име за усилията, които положиха. Както казах, изборите протекоха спокойно, без обичайните практики по купуване на гласове и манипулиране на вота.Това не намали нашата бдителност. През този един месец работихме активно през цялото време. Следяхме за подобни практики и се стремяхме да им противодействаме още в зародиш", изтъкна вътрешният министър.

Близо 3000 са сигналите за изборни престъпления

"Дали защото не всички политически сили, които през годините участваха в избори, но сега не участваха в тези - или причината е друга, но не наблюдавахме серизни опити да се купуват гласове - нито да се манипулира вот. Проблеми имаше по-скоро в отделни населени места - където се провеждаха и частични местни избори. Там имаше и задържани. Като цяло обаче трябва да подчертаем, че изборите протекоха спокойно. Стана ясно, че е възможно от наша страна да се организират избори по по-демократичен начин и да се ограничат практики, които са ни добре познати. Като човек, който е бил служебен министър на вътрешните работи два пъти - през 2022 и 2023 година, не мога да направя никакъв паралел между изборите, които провеждахме тогава, и тези, които се проведоха сега", изтъкна Демерджиев.

Изпълняващият длъжността главен секретар главен комисар Любомир Николов също благодари на всички "колеги, които взеха участие в днешните избори и в противодействието на престъпленията срещу политическите права на гражданите през целия месец".

По думите му полицаите, които са взели участие в охраната на изборните секции са били над 17 000. "Охранявахме над 12 000 секции. Работиха и екипи, които противодействат на изборните престъпления след получаване на сигнали. Всеки сигнал, постъпил в структурите на Министерството на вътрешните работи през днешния ден или през последния месец, беше незабавно докладван на съответните районни управления и обработен от служителите", изтъкна Николов.

140 полицейски операции и две досъдебни производства за купуване на гласове преди изборите

Той изтъкна, че за него това са първите избори като изпълняващ длъжността главен секретар. "Но наистина мога да кажа, че съм удовлетворен. Това са най-спокойните избори в моята 25-годишна кариера. Получихме много сигнали, по които предприехме действия. Интерактивната ни карта показва, че най-много сигнали са постъпили от Северозападна България и от област Бургас", допълни той.

Главен комисар Николов даде и статистика за днешняи ден - на територията на цялата страна са проведени 192 специализирани полицейски операции. "В момента отново работим по сигнал за изборно престъпление в населено място, което засега няма да посочваме, тъй като проверката продължава. Получените сигнали са 242. По тях са образувани шест досъдебни производства, две от които са бързи. Тази сутрин се наложи да реагираме и на сигнал от изборна секция в Царево, където председателят на Секционната избирателна комисия беше употребил алкохол. Предприети бяха необходимите действия и случаят беше докладван на компетентните органи", заяви главния комисар.

По думите му в няколко области е имало сигнали за изборна търговия - по-конкретно в Монтана и Враца. "След приключването на изборния ден ще останем на място. Ще съпроводим всички машини до определените за това места и ще предприемем необходимите действия по транспортирането на изборните книжа до местата, където ще бъдат предадени за окончателното отчитане на изборните резултати", подчерта Николов.

От своя страна вътрешният министър изтъкна, че: "Всъщност, както и винаги съм очаквал, машинното гласуване не породи никакви проблеми. Вярвам, че изигра своята роля и това отрази при преброяването на недействителните бюлетини. Това, което ни убеждаваха през изминалите години - че гласуването с машини е практически невъзможно и те трябва да бъдат дублирани с хартиени бюлетини - се видя, че това е възможно. Видяхме, че този начин на гласуване не поражда проблеми, а отстранява голяма част от порочните практики, които сме свикнали да наблюдаваме през годините".

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Редактор: Станимира Шикова