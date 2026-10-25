Липсата на доверие в институциите и усещането за дефицит на справедливост са сред причините гражданите да губят мотивация да участват в изборите. Това коментира режисьорът Веселин Диманов, който е автор на документалния филми „Моралът е доброто“ за живота на Кристиан Таков и съавтор на филма за журналиста Милен Цветков.

„Липсата на доверие в институциите води дотам, че самият гражданин не намира смисъл да отиде до урните. Това е наистина тъжно“, заяви Диманов.

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Той призова избирателите да упражнят правото си на глас и подчерта, че от гражданите зависи кой ще представлява страната. „Апелирам към всички хора да излязат и да гласуват, тъй като наш е изборът кой ще ни представлява пред света. Тези избори са изключително важни за нашата страна“, посочи той.

По повод думите на Кристиан Таков за бавното обществено пробуждане в България: „България се събужда ужасно бавно, търка очи, обръща се отново на другата страна и вика: „Хайде да си подоспя малко“, Дамянов сподели, че темите за морала, справедливостта и доверието в институциите са тясно свързани с гражданската активност и желанието на хората да участват в обществените процеси.

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„Пълната власт кара политиците да се самозабравят, но абсолютната власт започва да извращава“, коментира още той. Той обаче беше категоричен, че остава оптимист по отношение на правосъдието, но подчерта значението на личната отговорност и активното гражданско участие.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Станимира Шикова