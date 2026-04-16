„Сиела Норма“: Няма риск машините да променят вота
Близо 60% от имащите право на глас казват, че няма смисъл да гласуват, но социолозите очакват по-висока активност в неделя
Последните шест Народни събрания бяха излъчени от по-малко от половината българи, които имат право на глас. „Няма за кого”, „Не съм решил” или „Няма смисъл”. Това са най-честите отговори на близо 60% от българските граждани. За последните пет години изборите за парламент се превърнаха в традиция - през 2024 г. гласувахме два пъти, а през 2021 г. - рекордните три пъти.
На последния вот гласа си дадоха едва 38,94%, а предходните избори бяха белязани от историческото дъно от 33,78% активност. За сравнение, на 4 април 2021 г. активността беше значително по-висока - 50,61%.
Емилия, която никога не е гласувала, споделя: „Не знаех за кого да гласувам и затова не съм. Въпреки това обмислям в неделя да отида, дори само за да отбележа „Не подкрепям никого”.
Димитрина, която също попада в групата на негласуващите, допълва: „Няма смисъл да подкрепям никого. Имам притеснения, че някой може да вземе моя глас, но просто нямам избор”. На другия полюс е Дяко, за когото гласуването е въпрос на справедливост. „Когато не знаеш, хвърляш жребий и избираш. Колкото тежи гласът на президента, толкова и моят. От това по-голяма справедливост няма”, категоричен е той.
Ако погледнем ситуацията на Балканите, всички наши съседи, с изключение на Турция, имат сходна избирателна активност с България. Според социолога Димитър Ганев от Агенция „Тренд” е напълно обяснимо интересът да спада, когато се правят избори през няколко месеца.
„Очакванията за предстоящия вот на 19 април са за по-висока активност - около 3 200 000 души, което е чувствително над нивата от октомври 2024 г.”, посочва Ганев. Той припомня, че исторически пиковете в активността винаги са били свързани с появата на нови политически проекти, които успяват да мобилизират разочарованите гласоподаватели.
