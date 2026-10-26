Круизният кораб „Mein Schiff 3“ претърпя сериозен инцидент при напускането на германското пристанище Бремерхафен в неделя вечерта. Плавателният съд се сблъска с два контейнеровоза при бурно време, съобщава германската обществена телевизия ARD, позовавайки се на полицията в Бремен. На борда на круизния лайнер са се намирали 3350 души, но по първоначални данни няма пострадали.

Произшествието е станало на 25 октомври, когато корабът на компанията TUI Cruises се е подготвял да отплава на круиз до Канарските острови. Според германския новинарски портал t-online плавателният съд е потеглил около 17 часа местно време. При силен вятър и с помощта на влекачи той е започнал маневра за излизане от пристанището, но около 17:30 часа се е ударил в контейнеровоз, намиращ се край терминала.

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Die „Mein Schiff 3“ kollidiert beim Auslaufen in Bremerhaven mit einem Containerschiff. Aufnahmen zeigen die Wucht des Zusammenstoßes; mehrere Rettungsboote wurden offenbar beschädigt. Nach bisherigen Berichten gab es keine Verletzten. Die Unfallursache muss untersucht werden. Doch ich frage mich grundsätzlich: Wie lange wollen wir noch eine Kreuzfahrtindustrie fördern, deren Geschäftsmodell mit enormen Treibhausgasemissionen verbunden ist? Luxus auf See darf nicht bedeuten, dass die Umwelt die Rechnung bezahlt. Wir brauchen einen konsequenten Ausstieg aus besonders klimaschädlichen Kreuzfahrten. Klimaschutz ist keine freiwillige Zusatzleistung! — Paro. Karl Kautabak (@KarlKautabak) October 25, 2026

Първоначално полицията съобщи за сблъсък между два кораба, но впоследствие уточни, че в инцидента са участвали общо три плавателни съда. От TUI Cruises обаче заявиха пред германската обществена медия NDR, че според информацията на компанията круизният кораб се е сблъскал само с един контейнеровоз. Точните обстоятелства около произшествието все още се изясняват.

При удара са нанесени значителни материални щети. Според информация на ARD, позоваваща се на пристанищните власти, в корпуса на единия контейнеровоз се е образувало разкъсване с дължина около 10 метра. Въпреки това не е установено навлизане на вода в засегнатите кораби. Повредени са и спасителни лодки на „Mein Schiff 3“.

New footage shows the moment TUI Cruises’ Mein Schiff 3 collided with the docked container ship MSC Victorine in Bremerhaven, Germany. Strong winds pushed the cruise ship sideways despite tugboats trying to assist https://t.co/lELAkgnRbK — Surajit (@surajit_ghosh2) October 26, 2026

Германската информационна агенция ДПА е проверила видеозапис на очевидец, на който се вижда как круизният лайнер се движи при силно вълнение, придружаван от влекачи. Разстоянието до акостирал контейнеровоз постепенно намалява, след което следва удар. На кадрите се виждат и отломки от повреденото оборудване.

По данни на корабната компания на борда са пътували 2428 туристи и 922 членове на екипажа. След сблъсъка лайнерът се е върнал на пристана „Колумбускайе“, където специалисти са започнали оценка на щетите. Всички пътници са получили разрешение да останат на кораба.

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Collision at the Port of Bremerhaven Today there was a collision between the Mein Ship 3 and the MSC Victorine https://t.co/mhUA5rP5Yb — Surajit (@surajit_ghosh2) October 26, 2026

Капитанът Ян Шуберт е информирал пътниците, че няма данни за ранени, но са установени повреди, които трябва да бъдат подробно проверени. По информация на t-online ресторантите и баровете на борда са продължили да работят, докато екипажът е очаквал резултатите от техническите проверки.

Инцидентът е станал в условията на силни пориви на вятъра, предизвикани от бурята „Маня“, която засегна германското крайбрежие на Северно море. Засега обаче няма официално заключение дали метеорологичните условия са причинили сблъсъка. Плавателният съд е трябвало да започне близо триседмично пътуване до Канарските острови. Към понеделник сутринта все още не е ясно дали круизът ще може да продължи по първоначалния график.

Редактор: Цветина Петкова