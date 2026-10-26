Двама мъже загинаха във Великобритания, след като върху тях паднаха дървета, съборени от силния вятър на бурята „Боело“. Стотици хиляди домакинства и обекти останаха без електричество заради бурята и предшествалата я буря „Остин“, съобщи Би Би Си.

Единият от загиналите е на около 20 години. Той е пътувал с автомобила си по улица „Долис Роуд“ във Финчли, Северен Лондон, когато дърво паднало върху колата му. Мъжът е починал на място.

„Това е изключително трагичен инцидент и мислите ни са с близките на младия мъж, който загуби живота си“, заяви главен инспектор Гай Елууд от командния център на полицията за Северозападен Лондон.

На мястото са изпратени екипи на спешната медицинска помощ, включително парамедици, специализирани в реакцията при опасни инциденти, и екип от въздушната линейка на Лондон.

Другият смъртен случай е регистриран в района на Мид Келтън, близо до Касъл Дъглас в Шотландия. Там 60-годишен мъж е загинал, след като е бил ударен от падащо дърво.

При отделен инцидент в Аберфелди две жени също са били ударени от падащо дърво и откарани в болница.

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Силният вятър причини сериозни щети по електрическата мрежа. Към неделя вечерта над 90 000 домакинства и обекти все още са били без електрозахранване, съобщи Асоциацията на енергийните мрежи (ENA).

От организацията обясниха, че възстановяването на електричеството се забавя, тъй като силният вятър и продължаващата опасност от падащи дървета пречат на аварийните екипи да започнат работа безопасно.

По данни на ENA общо 838 700 домакинства и обекти са останали без ток по време на бурята „Боело“ и предходната буря „Остин“, която връхлетя Великобритания в петък.

В неделя сутринта поривите на вятъра достигнаха около 137 км/ч. Силният вятър събори дървета и причини прекъсвания на електрозахранването в засегнатите райони.

Оранжевият код за силен вятър, издаден от британската метеорологична служба, остана в сила до 21:00 ч. в неделя за Шотландия и части от Северна Англия.

Аварийните екипи продължиха работата по отстраняването на щетите и възстановяването на електрозахранването.

Редактор: Габриела Павлова