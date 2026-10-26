От днес започва асфалтирането на аварийния път в курортния комплекс „Пампорово”. Заради строителните дейности движението за всички превозни средства временно се спира със заповед на кмета на Смолян Николай Мелемов. Ограничението ще остане в сила до пълното приключване на ремонта.

Полагането на новата настилка идва след среща, организирана от градоначалника на 16 октомври в сградата на общината. В нея участваха областният управител, представители на местния бизнес, работодатели, дружеството „Пампорово” АД и всички заинтересовани страни, имащи отношение към трасето.

Въвеждат специален режим на движение по временния път край Пампорово

По време на дискусията бяха обсъдени организацията на движението и възможните варианти за осигуряване на нормална проходимост и достъп до курорта, като тогава кметът пое ангажимент отсечката да бъде асфалтирана.