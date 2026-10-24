Група от 35 души от САЩ и Канада пропътува хиляди километри, за да посети врачанското село Баница, да опита прочутото местно ястие и да се докосне до българския фолклор. Идеята за пътуването се родила, след като гостите гледали по телевизията репортаж за празника на баницата и решили, че искат да опитат вкусотиите на място.

С китка здравец и питка с шарена сол жителите на селото посрещнаха гостите, които пристигнаха, за да опознаят местните обичаи, кухня и традиции.

„Това са хора, които се занимават с фолклор в свободното си време. Те са много образовани“, разказа хореографът и художествен ръководител на представителен танцов ансамбъл в пловдивското село Войводиново Илиана Божанова.

Председателят на местното читалище Людмил Игнатов обясни, че гостите решили да посетят селото, след като гледали телевизионен репортаж за празника на баницата. Именно тогава Данка Йоцова показала как се приготвя традиционното ястие, включително и нестандартна баница във формата на заек. „Правих баница-заек за първи път. Дори шефът каза, че за първи път се прави такава баница“, разказва тя.

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Сред майсторите на баници е и Буба Ценкова, която редовно участва в празника и печели награди за кулинарните си умения.

Докато гостите снимали и наблюдавали с интерес как дори младите хора в селото умело приготвят баници, домакините подредили богата трапеза с традиционни български ястия. Сред тях били кюфтета, боб, боб със зеле и свинско със зеле.

За Марси Ванклийф, която пристигнала от Бостън и ръководи фолклорен арт център, срещата с българската кухня се оказала особено емоционална. „Прекрасно! Иска ми се да си взема още една хапка, защото тази храна ме прави много щастлива. Връща ме назад във времето и ми напомня за ястията, които майка ми приготвяше за мен“, сподели тя.

След вкусната трапеза дошъл ред и на музиката. Марси изпълнила откъс от любимата си българска песен „Лиляно моме“, а заедно с останалите гости разучила и други български песни.

По думите на Илиана Божанова посетителите идват в България заради традициите, фолклора и хората. В Северна Америка те танцуват български хора и изпълняват народни песни, а пътуването им дава възможност да опознаят страната и културата ѝ отблизо.

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