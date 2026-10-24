По повод изборите много хора ще тръгнат към родните си места, където са регистрирани по адрес. Миналата седмица ви показахме в какво лошо състояние се намира ЖП гара "София-север". Тогава потърсихме НКЖИ - институцията, която отговаря за гарите в България, но тогава отказаха да застанат пред нашата камера. Тази седмица обаче дадоха интервю на репортера на NOVA Юлиян Стоянов, като заявиха, че след вътрешни промени и нови изисквания за хигиена и сигурност условията ще се променят.

Заради ремонта на Централна гара София, през гара „София-север“ минават 4 000 пътници на месец. Само че за хората, които минават оттук, пътуването започва с изпитание още преди да са се качили на влака, а именно липсата на хигиена, употребата на алкохол и цигари.

След излъчването на репортажа ни от НКЖИ поискаха да покажат мерките, които предприемат.

Кошмар на перона: Пиене, пушене и безнаказаност на гара "София-север"

Инж. Пламен Добрев, който е директор "Управление движението на влаковете и капацитета", заяви, че от компанията са взети всички мерки за подобряване на чистотата.

От ръководството съобщиха, че са поискали съдействие от полицията. Изпратили са писмо до СДВР и жандармерията, в което молят за съдействие за сигурността на пътниците.

От НКЖИ също така уверяват, че не допускат пиене и пушене в гарата.



На гарата липсва и информация на чужд език въпреки очаквания поток от чуждестранни пътници за предстоящи събития в страната. Добрев посочи, че по този въпрос също за взети мерки.



А дали предприетите стъпки ще доведат до трайна промяна в условията на гара „София-север“, предстои да стане ясно. Добрев обеща, че ще следят за стриктно спазване на задълженията на охраната и за добрата хигиена на гарата.

Целия разговор гледайте във видеото.