Влаковете може да закъсняват, но ужасът на гара “София-север” е по разписание всеки ден - мизерни условия, пиянство и усещане за безнаказаност. Заради ремонта на Централна гара хиляди пътници всеки ден са принудени да преминават от там.

На гара "София-север" табелата ви подканя да се усмихнете. Но поводите за усмивки са малко. "Пияни доста съм срещала. Когато ги видиш, без да искаш трепериш", разказва Иванка Кръстева.

Друга пътничка споделя, че в района се носи ужасна смрад - не само на алкохол, но и на цигари.

Всеки ден стотици хора ползват гарата - работят или учат в София, но живеят в околията. Най-натоварено е малко след 17 часа следобед. Пълно е с хора и... с бездомни кучета.

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Три жени в кабинката за билети стават свидетели на всичко случващо се тук. С тях може да се говори само през малък отвор. Заключили са се.

"Няма оправяне с това. Камерите снимат хората, които пият алкохол и пушат вътре. Полиция идва. И нищо. Гражданите обаче не се оплакват, не подават сигнали, никой нищо не прави. Само ние се обаждаме - полицаите идват, проверят личните карти и си тръгват. Пушене и пиене в чакалнята - все едно са си вкъщи", разказва една от жените, продаващи билети.

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Заради ремонт на няколко коловоза на Централна гара, гара „София-север“ не е избор, а неизбежна спирка. Екип на NOVA провери тоалетната, която е безплатна и… запушена. Въпреки това има сапун и гъба за миене.

За бездомните кучета отговарят от общинско предприятие “Екоравновесие”, които твърдят, че няма как да има глутници, защото животните са кастрирани и чипирани и според тях проблем няма.



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