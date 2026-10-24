Тази нощ връщаме часовниците с един час назад и ще преминем към зимното часово време. Точно в 4:00 часа сутринта на неделния ден, 25 октомври, часовниците отново ще покажат 3 ЧасА. Така ще получим един час повече сън.

Промяната означава, че сутрините ще бъдат по-светли, но и че ще се стъмва по-рано вечер. Това е целта на смяната на времето - работният ден да обхване възможно най-много от светлата част на денонощието.

Редактор: Цветина Петрова