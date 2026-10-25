В деня на изборите ранните часове отново ще са с понижена видимост в много от ниските райони. Около и след обяд облачността ще е динамична със слънчеви разкъсвания. По-значителна ще остане над южната половина от страната, но само в крайния Югозапад ще превали за кратко. Дневните температури ще останат без особени движения - в интервала 15-20 градуса.

Последната седмица на октомври ще е динамична. В понеделник, след мъглива сутрин, ще премине студен атмосферен фронт с усилване на северозападния вятър. Поривите ще са студени и временно силни в Дунавската равнина и по южните склонове на Балкана. През деня ще превали локално в Западна и Централна България.

С развитието на циклон в Средиземноморието, във вторник се очакват интензивни дъждове в Централна и Източна България, докато на Запад облаците ще се разкъсват. В сряда и четвъртък процесите ще затихват. Ще остане преобладаващо облачно с локални превалявания.

След преминаването на студения фронт, във вторник и сряда ще захладнее - сутрините ще са студени с понижена видимост и ниски облаци, с температура между 2 и 7 градуса, следобедите термометрите ще показват от 10 до 15 градуса.

Ранните прогнози допускат валежи в Западна България в края на работната седмица, но и леко затопляне с 2-3 пункта до дневни стойности между 12 и 17 градуса.

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