Машина за гласуване не тръгна в хасковското село Елена. Техникът се е опитал да я поправи, но това не е станало. Секцията е преминала към гласуване на хартия. Гласоподавателите в нея са около 370.

Общо в цялата област секциите са 475. В тях гласуват 225 000 избиратели.

Изборният ден започна навсякъде. Четири машини са имали проблем със стартирането заради преминаването към зимно часово време. Но вече проблемът е отстранен.

Няколко членове на секционни комисии не са се явили сутринта на работа, но са били заменени и изборите продължават.

600 полицаи охраняват вота.