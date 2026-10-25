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Общо в цялата област секциите са 475. В тях гласуват 225 000 избиратели
Машина за гласуване не тръгна в хасковското село Елена. Техникът се е опитал да я поправи, но това не е станало. Секцията е преминала към гласуване на хартия. Гласоподавателите в нея са около 370.
Общо в цялата област секциите са 475. В тях гласуват 225 000 избиратели.
Изборният ден започна навсякъде. Четири машини са имали проблем със стартирането заради преминаването към зимно часово време. Но вече проблемът е отстранен.
Няколко членове на секционни комисии не са се явили сутринта на работа, но са били заменени и изборите продължават.
600 полицаи охраняват вота.
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