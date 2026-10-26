По данни при 99% обработени протоколи от вота в Турция на първо място е кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев с 55% от гласовете (близо 4000 гласа). Втори се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев с 26,4% (близо 1900 гласа).

Сред причините за масовия отлив от урните сънародниците ни посочват локациите на секциите, които са били открити на големи разстояния от домовете им.

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„Секциите трябва да се избират на места, където са концентрирани българските граждани. Това е чак в другия край на Авджълар, където има малко такива и е много неудобно”, заяви гласоподавател в Истанбул.

Като друг фактор се отчита пълната липса на предизборна кампания на място. Част от изселниците изобщо не са разбрали за провеждането на изборите, а дошлите до секциите често не са знаели имената на кандидатите.

Сериозно затруднение предизвика и новото изискване от Изборния кодекс декларациите за гласуване да се попълват лично на български език пред членовете на комисиите. Това доведе и до прецедент, при който председател на секция в Истанбул сам се оттегли от поста си, след като стана ясно, че не владее езика.

Попитан дали познаването на езика определя дали човек е българин, гласоподавател, завършил висшето си образование в България, отговори утвърдително. „Мисля, че да”, посочи избирателят.