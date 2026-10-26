Изборният ден за българските граждани в чужбина приключи в 5:00 часа българско време в понеделник. Последни до урните отидоха сънародниците ни в американските щати Аризона, Калифорния, Невада и Вашингтон, както и в канадския град Ванкувър. По информация на Министерството на външните работи всички секции по света са приключили работа успешно.

Българите зад граница гласуваха в 613 секции в 60 държави. Най-много бяха разкрити в Европа, в САЩ имаше 44, а в Канада - 15.

Слаба избирателна активност в САЩ: В някои секции са гласували под 50 души

Сънародниците ни имаха възможност да упражнят правото си на глас от западното крайбрежие на САЩ и Канада до Осака в Япония, Сингапур и Окланд в Нова Зеландия, както и от Тромсьо в Северна Норвегия до Република Южна Африка. Възможност за гласуване беше осигурена и в държави, в които България няма дипломатически и консулски представителства, сред които Исландия, Нова Зеландия, Сингапур, Малта и Люксембург.

От Министерството на външните работи благодариха на българските организации и доброволците от общностите зад граница за подкрепата при организирането и провеждането на изборите. От ведомството изразиха признателност и към дипломатическите и консулските представителства.

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Редактор: Ралица Атанасова