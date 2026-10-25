Пълна мобилизация на избирателите и активна кампания в цялата страна през оставащата седмица до балотажа. Това е основната цел на инициативния комитет, издигнал кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев, заяви д-р Емил Стоименов в първия коментар от предизборния щаб след края на изборния ден пред NOVA.

Той благодари на гражданите, подкрепили Йотова и Вълчев на първия тур, като уточни, че от щаба очакват резултатите от паралелното преброяване, преди да направят окончателна оценка на представянето си.

Стоименов коментира и ниската избирателна активност, като допусна, че част от гражданите са се успокоили след парламентарните избори на 19 април и са приели, че политическата ситуация в страната вече е нормализирана.

Социолози: Ниската избирателна активност и липсата на партийни структури са сред причините за резултатите от вота

Според него обаче процесът на промяна не е приключил. Той припомни предишното управление, което определи като „сглобката с Пеевски“, и изрази мнение, че именно недоволството от него е довело до по-високата активност на парламентарния вот. „Истината е, че ние далеч все още не сме си върнали обратно държавата и тази битка все още предстои“, заяви Стоименов.

Представителят на инициативния комитет посочи, че предстои анализ на кампанията и на възможностите за достигане до повече избиратели. Той допусна, че първоначалните социологически прогнози, които са показвали значителна преднина за Йотова и Вълчев, също може да са допринесли за по-слабата мобилизация.

Въпреки това Стоименов защити проведената кампания. По думите му двамата кандидати са посетили десетки населени места в цялата страна и са заложили на позитивни послания, докато срещу тях е била водена негативна кампания. Като друга възможна причина за ниската активност той посочи липсата на собствени кандидатпрезидентски двойки на някои от големите опозиционни партии.

Попитан каква ще бъде стратегията на щаба през следващите седем дни, Стоименов беше категоричен: „Пълна мобилизация в абсолютно цялата страна, множество срещи, колкото е възможно повече“.

Той призова всички граждани да участват във втория тур на 1 ноември, независимо от политическите си предпочитания. „Призоваваме всички свободни и мислещи хора да застанат зад Илияна Йотова“, заяви представителят на инициативния комитет.

По отношение на евентуална подкрепа от ГЕРБ, „Възраждане“ и други политически формации Стоименов обясни, че е твърде рано да се говори за официални преговори, преди да станат ясни резултатите от паралелното преброяване. Той обаче не изключи възможността за търсене на подкрепа и подчерта, че основният приоритет ще бъде обръщението към всички български граждани, независимо от партийната им принадлежност.

Представителят на инициативния комитет изрази притеснение и от възможността ниската избирателна активност да се повтори на балотажа. Според него подобен сценарий би поставил под съмнение обществената легитимност на бъдещия държавен глава.

Той заяви, че екипът на Йотова и Вълчев съзнателно е избрал да не води кампания с лични нападки срещу политическите опоненти. По думите му този подход ще бъде запазен и през седмицата до балотажа. Той уточни, че кандидатпрезидентската двойка ще продължи да коментира политически решения и факти, но няма да атакува личностите на своите опоненти.

„Прогресивна България“: Подценихме вота, не успяхме да мобилизираме достатъчно избирателите си

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов призна, че формацията не е успяла да мобилизира достатъчно добре своите избиратели на първия тур на президентските избори. По думите му политическите им опоненти са се справили по-успешно в това отношение.

Коментарът му дойде след обявяването на първите прогнозни резултати от вота, според които кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев води, но се очертава балотаж срещу Андрей Гюров и Георги Кандев. Това сочат резултатите от социологическите агенции „Тренд” и „Мяра” към 19:00 ч., изготвени по поръчка на NOVA.

Витанов определи отчетената избирателна активност като тревожен сигнал към цялата политическа класа. Според него предварителните данни сочат, че участието на гражданите във вота може да се окаже най-ниското на президентски избори от началото на демократичните промени. „Най-ниската избирателна активност, по първоначални данни, от началото на прехода според мен е някакъв сигнал към цялата политическа класа“, коментира той.

Председателят на парламентарната група подчерта, че предстои подробен анализ на изборните резултати, включително на районите с най-слабо участие и причините за ниската активност. „Ние първо трябва да анализираме откъде и какви са тези резултати, къде има най-ниска избирателна активност, защо и на какво се дължи“, посочи Витанов.

„Тренд”: Има изненада в резултатите между първия и втория кандидат-президент, както и в представянето на третия

Той изрази надежда, че през седмицата до втория тур ще бъдат преодолени пропуските в кампанията и ще бъде установен контакт с повече избиратели, привърженици и симпатизанти на формацията. „През оставащата седмица се надявам да коригираме тези пропуски. Ако не сме достигнали до наши избиратели, привърженици и симпатизанти, да го направим“, заяви той.

Витанов допусна, че част от политическите представители са подценили значението на първия тур заради предварителните прогнози, които са показвали по-голяма разлика между основните кандидати. „Имам усещането, че някои от нас подцениха тези избори, тъй като първоначално се даваха по-големи разлики“, каза още той.

Междувременно в предизборния щаб на Илияна Йотова и Кирил Вълчев започнаха да пристигат представители на инициативния комитет и на подкрепящите ги политически сили, сред които „Прогресивна България“ и БСП. Очаква се кандидатпрезидентската двойка да направи първия си коментар за резултатите.

Според първите резултати от exit poll-овете се очертава втори тур. Данните са прогнозни, а окончателните резултати предстои да бъдат обявени от Централната избирателна комисия.