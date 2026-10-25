Ниската избирателна активност и неукрепналите партийни структури на „Прогресивна България“ са сред причините за резултатите от първия тур на президентските избори. Това коментираха социолозите Евелина Славкова от „Тренд“ и Първан Симеонов от агенция „Мяра“ в ефира на специалното студио на NOVA „Изборът на България: Седмият президент“.

Симеонов призова да се изчакат резултатите от паралелното преброяване, преди да се правят окончателни изводи за подреждането на кандидатите. „Възможно е да има разместване в позициите на първите двама, особено на фона на изключително ниската избирателна активност", каза той.

Според него една от причините за слабия интерес към вота е очакването на част от избирателите да гласуват едва на втория тур. „Друга предпоставка е, че структурите на „Прогресивна България“ все още не са се утвърдили достатъчно. Освен това Илияна Йотова не влезе активно в президентската надпревара и кампанията, а остана в ролята си на държавен глава", подчерта експертът.

Евелина Славкова посочи отсъствието на ГЕРБ и ДПС от президентската надпревара като фактор, който се отразява и на броя на гласуващите. Според нея на втория тур може да се отчете по-висока избирателна активност.

„Резултатите от вота са исторически по отношение на избирателната активност на първи тур", каза социологът. Тя акцентира върху значението на предстоящата седмица между двата тура. По думите ѝ именно тогава ще се разгърне същинската част от кампанията, а политическият дебат ще бъде важен за решението на избирателите кого да подкрепят на балотажа.

Социолозите коментираха и възможните пренасочвания на гласове между двата тура. Според Първан Симеонов избиратели на ГЕРБ вероятно дзнес са подкрепили Андрей Гюров, докато част от гласоподавателите на ДПС са гласували за Илияна Йотова. Той подчерта, че на втория тур ситуацията може да бъде съвсем различна.

Славкова коментира и позицията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че партията няма да даде непоискана подкрепа. Според нея това предполага, че евентуална подкрепа ще трябва да бъде официално потърсена, като тя очаква това да стане от Андрей Гюров.

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев води след първия тур на изборите за седмия държавен глава на България . На балотажа те ще се изправят срещу Андрей Гюров и Георги Кандев. Това показват данните от exit poll проучванията на социологическите агенции „Тренд“ и „Мяра“ към 19:00 ч., изготвени по поръчка на NOVA.

Малко по-късно Евелина Славкова от „Тренд“ и Първан Симеонов от агенция „Мяра“ се включиха отново в ефира на NOVA. Те представиха резултатите от президентските избори при обработени 96%.

„Тренд” сочи, че подкрепата за Илияна Йотова е 36,6%, за Андрей Гюров е 30,9 процента, а за Костадин Костадинов - 12,4%. Избирателна активност 22,3%

„Мяра” показва подкрепа за Йотова от 34,8%, Гюров - 32,1%, Костадинов- 12,5%. Избирателната активност е 22,1%.

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Редактор: Дарина Методиева