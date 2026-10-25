Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути заявиха, че са извършили ракетни удари срещу летището в саудитската столица Рияд, както и срещу военновъздушна и военноморска база в страната.

По-рано саудитските власти обявиха, че са прехванали няколко ракети и дронове.

Говорителят на хутите Яхия Сария съобщи в социалната мрежа X, че са извършени три военни операции, при които са използвани десетки балистични ракети. По думите му атаката срещу летището в Рияд е постигнала целта си.

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Другите две атаки били насочени срещу военновъздушна база в град Хамис Мушайт и военноморска база в Джазан, в южната част на Саудитска Арабия.

Летището в Рияд беше отворено отново по-рано същия ден. Засега няма допълнителна информация за нанесените щети и евентуални пострадали.

Редактор: Дарина Методиева