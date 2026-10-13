Нови въздушни удари срещу петролна инфраструктура в Йемен засилиха напрежението между Саудитска Арабия и хутите. Военната коалиция, ръководена от Рияд, е атакувала съоръжения западно от столицата Сана, съобщават контролираната от хутите телевизия „Ал Масира“ и местни жители.

Нападението идва на фона на взаимни заплахи, ракетни атаки и опасения, че конфликтът може да засегне един от най-важните морски търговски маршрути в света - стратегическия проток Баб ел Мандеб.

Международното летище в Рияд остава затворено до 17 октомври (ВИДЕО)

Жители на Сана разказват, че са чули силни експлозии. Все още няма потвърдена информация кои точно съоръжения са били поразени и какви са нанесените щети.

Малко преди атаката говорител на водената от Саудитска Арабия коалиция отправил предупреждение към цивилните да напуснат района заради предстояща военна операция. Призивът бил насочен към хората в близост до обект на Йеменската петролна компания и прилежащите му складови площи.

Става въпрос за района Ас Сабаха, разположен на възвишение западно от Сана. Макар там да няма жилищни квартали, в близост се намира бензиностанция, която обслужва местното население.

Представители на хутите изглежда са очаквали нападението. От Йеменската петролна компания предварително обявили, че складовете ѝ са празни и евентуален удар няма да засегне наличните петролни резерви или снабдяването на гражданите с горива.

Хутите заплашиха Рияд с „твърд и болезнен“ отговор

Предупреждението за евакуация беше последвано от остра реакция на бунтовниците. Техният военен говорител, бригаден генерал Яхия Сария, заяви в Telegram, че всяко саудитско нападение срещу столицата ще доведе до сериозни ответни действия.

По думите му ударите срещу Сана ще бъдат посрещнати с „твърд и болезнен“ отговор срещу Рияд. Хутите подновиха и предупреждението си срещу използването на въздушното пространство на Саудитска Арабия. Заради нападенията срещу летища няколко авиокомпании вече са преустановили полетите си до кралството.

12 убити и над 300 ранени при ракетен обстрел на летището в Рияд от хутите

В изявление, разпространено от контролираната от бунтовниците информационна агенция САБА, външното им министерство отправи нови обвинения срещу саудитските власти, наричайки страната „Кралството на рога на Сатаната“.

„Саудитска Арабия трябва да осъзнае, че сигурността, стабилността и суверенитетът трябва да бъдат гарантирани за всички, защото в противен случай никой няма да ги има“, се посочва в позицията.

Най-малко 13 загинали след атака срещу летището в Рияд

Последната размяна на удари идва в момент, когато саудитските власти разследват защо системите им за противовъздушна отбрана не са успели да спрат поредица от ракети и безпилотни летателни апарати, изстреляни от хутите.

Сред най-тежките нападения е атаката срещу международното летище в Рияд в събота. При нея са загинали най-малко 13 души, а повече от 300 са били ранени. По-рано днес водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че е прехванала три дрона северно от столицата. Асошиейтед прес уточнява, че не е успяла да потвърди независимо тази информация.

Редактор: Цветина Петкова