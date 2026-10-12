Международното летище в Рияд ще остане затворено до 17 октомври, съобщиха саудитските власти, след като ареопорта бе атакуван от йеменските бунтовници хути.

„Генералната администрация за гражданска авиация на Саудитска Арабия обяви удължаване на спирането на дейността на международното летище „Крал Халид“ в Рияд, за да бъдат завършени необходимите проверки за безопасността на съоръженията и оперативната им готовност“, се казва в изявление на ведомството, в което не се посочва дата за възобновяване на работата.

„Беше ни казано, че спирането ще продължи поне до четвъртък. Не са планирани полети до края на работната седмица“, заяви високопоставен представител на авиокомпания, отговарящ за полетите до района на Персийския залив.

12 убити и над 300 ранени при ракетен обстрел на летището в Рияд от хутите

Националната авиокомпания на Обединените арабски емирства (ОАЕ) "Етихад" на свой ред обяви днес, че преустановява полетите си от и до Рияд до следващия понеделник поради "напрежението в региона".

"Всички полети между Абу Даби и Рияд са отменени до понеделник, 19 октомври", съобщи авиокомпанията на своя сайт. Полетите до градовете Дамам и Джеда тази седмица също са отменени.

Вчера йеменските бунтовници хути поеха отговорност за „мащабни операции“ срещу саудитски летища и енергийна инфраструктура. При една от атаките в събота загинаха 12 души, което я превърна в най-смъртоносния подобен инцидент в кралството от десетилетие насам.

Вчера нова атака срещу летището в Рияд доведе до смъртта на пакистански гражданин. Други 11 души бяха ранени, съобщи саудитската администрация за гражданска авиация.

В неделя вечерта ведомството съобщи за нов удар по летището в Дамам и посочи, че се извършва оценка на щетите. Същия ден хутите повториха предупреждението си към пътуващите, служителите и авиокомпаниите, като заявиха, че саудитските летища не са безопасни, с изключение на тези, обслужващи свещените градове Мека и Медина.

Миналата седмица шестима души загинаха при удари по летището в Рияд, за които отговорност отново поеха хутите.

Редактор: Цвета Лазаркова