Хутите атакуваха с ракети летището в саудитската столица Рияд, 12 души са убити, а 309 са ранени. Ударите са попаднали на терминали 3 и 4, които обслужват вътрешни и регионални полети, казват свидетели.

Летището затвори, а редица чуждестранни посолства предупредиха своите граждани да не ходят там.

Експлозия край летището в Рияд, съобщава се за петима ранени

Това е най-смъртоносната атата от повече от десет години насам в кралството. Военната коалиция, ръководена от Саудитска Арабия в подкрепа на международно признатото правителство на Йемен, обвини подкрепяните от Иран бунтовници хуси за атентата и определи нападението като „военно престъпление“, на което ще отговори „твърдо“.

⇒ Реакции на нападението последваха от лидери от цял свят.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи смъртоносната атака на хутите срещу летището в Рияд като „опасна ескалация“ и заяви, че подкрепяната от Иран групировка трябва да спре ударите по граждански обекти.

„Тези атаки от страна на прокситата на Иран тласкат региона към спирала на насилие. Те дестабилизират ключови световни транспортни и енергийни възли, предизвиквайки сътресения в световен мащаб. Тези убийствени нападения срещу цивилни трябва да спрат незабавно“, написа Фон дер Лайен в интернет, като добави, че ЕС изразява „солидарност със Саудитска Арабия“.

The deadliest Houthi attack so far on Riyadh’s airport marks a dangerous escalation. Our thoughts are with the victims and their families. We stand in solidarity with Saudi Arabia and its people. These attacks by Iran’s proxies are pushing the region into a spiral of violence. They are destabilizing crucial global transport and energy nodes with shockwave sent through the world. These murderous attacks at civilians must stop at once. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 11, 2026

Върховният представител на ЕС по външните работи Кая Калас осъди атаката, наричайки я „ужасяващ терористичен акт“. „Не може да има никакво оправдание за безразборни атаки срещу цивилни граждани и гражданска инфраструктура“, написа тя. Калас заяви, че поддържа тесен контакт със саудитския си колега, и подчерта, че засилването на сътрудничеството между военноморската мисия на ЕС в Червено море и ръководената от Рияд морска коалиция е от жизненоважно значение.

The Houthi attack on Riyadh’s international airport is an appalling act of terror. There can be no justification for indiscriminate attacks on civilians and civilian infrastructure. The EU stands in solidarity with the Kingdom of Saudi Arabia. We offer our deepest condolences to the families of those killed, and we wish the injured a swift recovery. I remain in close contact with @FaisalbinFarhan. EU Foreign Ministers will discuss the escalating tensions in the region on Monday. Enhanced coordination between the EU’s Red Sea naval operation Aspides and the Saudi-led Multinational Maritime Defence Coalition is vital. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 11, 2026

​„Дълбоко съм потресен и категорично осъждам смъртоносното нападение, извършено в събота от хусите срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд“, заяви генералният секретар на ООН Антониу Гутериш.

I am deeply shocked by & strongly condemn Saturday’s lethal attack by the Houthis on King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia, which reportedly killed 12 people & injured hundreds of civilians. Attacks on civilians & civilian infrastructure are a violation of international law. These attacks must cease immediately. — António Guterres (@antonioguterres) October 11, 2026

Премиерът на Италия Джорджа Мелони осъди най-категорично атентата и изрази съчувствие със Саудитска Арабия и със семействата на убитите и на ранените. Тя пожела бързо възстановяване на пострадалите.

„Нападенията срещу цивилни и гражданска инфраструктура са неприемливи и трябва да бъдат преустановени. Италия ще продължи да работи с регионални партньори, за да намали напрежението и да насърчи стабилността и свободата на корабоплаването в района“, се казва в изявлението на Мелони.

Condanno con fermezza gli attacchi degli Houthi che hanno colpito l’aeroporto di Riad. Sono vicina all’Arabia Saudita e alle famiglie delle vittime e auguro ai feriti pronta guarigione. Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili sono inaccettabili e devono cessare. L’Italia continuerà a lavorare con i partner della Regione per ridurre le tensioni e promuovere la stabilità e la libertà di navigazione nell’area. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 11, 2026

Френското външно министерство категорично осъди „отвратителното нападение“ на хусите срещу международното летище на Рияд. „Париж потвърждава пълната си солидарност със Саудитска Арабия и продължава да бъде редом до нея в защитата на нейната територия и на нейната инфраструктура“, се казва в изявлението на ведомството.

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул „категорично осъди“ нападението, определяйки го като „терористичен акт срещу Саудитска Арабия и гражданската авиация“.

Ich verurteile den schweren #Huthi-Angriff auf den Flughafen #Riad scharf - ein Terrorakt gegen #SaudiArabien & die zivile Luftfahrt. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, den Angehörigen gilt mein tiefes Beileid. Dies habe ich auch meinem 🇸🇦 Kollegen @FaisalbinFarhan ausgedrückt. — Johann Wadephul (@AussenMinDE) October 11, 2026

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг осъди „опасната ескалация“, която според него е част от все по-изразената тенденция на хусите да атакуват цивилни обекти в Саудитска Арабия. „Това е един напълно отвратителен акт и е една от причините, поради която Обединеното кралство оказва подкрепа на Саудитска Арабия“, добави той.

„Това, което се случи в Саудитска Арабия, е неприемливо“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред журналисти. Той каза, че ще разговаря с престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман, който е фактическия лидер на кралството.

Обединените арабски емирства изразиха солидарност със Саудитска Арабия. Министерството на външните работи на ОАЕ заяви, че ще подкрепи всякакви мерки, целящи защитата на сигурността на саудитската монархия. За атентата ведомството каза, че то е крещящо нарушение на суверенитета на Саудитска Арабия.

Двете богати на петрол държави от Персийския залив се различават по политиката си спрямо Йемен. Там те подкрепят двата противникови лагера в рамките на международно признатото управление, които се борят за власт, но и двете страни са против хусите, които са подкрепяни от Иран и са трети лагер на вътрешния йеменски фронт.

Египетското министерство на външните работи заяви, че „категорично осъжда тези безсрамни нападения и безотговорни действия, които представляват грубо нарушение на международното право и явно пренебрежение към сигурността на цивилни граждани от различни националности“. При нападението е загинала египетска стюардеса.

В послание със съболезнования до саудитския крал Салман йорданският крал Абдула Втори изрази „пълната солидарност“ на Йордания с нейните „саудитски братя“ и подкрепата си за „мерките, които те предприемат, за да защитят сигурността си и да запазят суверенитета си“. При нападението е загинал един йордански гражданин, а четирима са били ранени.

Иракското правителство заяви, че нападението застрашава „регионалната сигурност и стабилност“, и призова за „пълно прекратяване на военните операции“.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф категорично осъди нападението, определяйки го като „отвратително“. „Атаките срещу цивилни граждани и жизненоважна инфраструктура са напълно неприемливи и представляват сериозна заплаха за регионалния мир и стабилност“, заяви Шариф в социалната мрежа X.

Редактор: Цвета Лазаркова