Експлозия станала в близост до международното летище „Крал Халид“ в саудитската столица Рияд. По първоначална информация хутите атакували летището с ракета, а най-малко петима души са ранени.

Пътниците и служителите били евакуирани. Според йеменската информационна агенция SABA, контролирана от бунтовническото движение „Ансар Аллах“, полетите на летищата в Рияд, Дамам и Абха били напълно преустановени. Информацията е базирана на данни за проследяване на полетите.

Междувременно агенция SABA съобщи, че самолети на водената от Саудитска Арабия коалиция извършили четири въздушни удара по международното летище в йеменската столица Сана, което е под контрола на хутите.

Трима загинали и 36 ранени при атаки срещу летища в Саудитска Арабия

Това не е първата атака срещу летището в Рияд. На 8 октомври международното летище „Крал Халид“ отново беше атакувано, като движението „Ансар Аллах“ пое отговорност за нападението. Тогава загинаха трима души, сред които и пилот на саудитската държавна авиокомпания Saudia.

При предишната атака един от паркираните самолети беше сериозно повреден от снаряд. На борда му не е имало пътници. По-късно същата вечер летището възобнови нормалната си работа.

Редактор: Дарина Методиева