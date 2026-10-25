Серия от нападения и сблъсъци помрачи предсрочните парламентарни избори в Сърбия. За насилие срещу полицаи, журналисти и граждани съобщават местни медии, докато властите разследват няколко инцидента в различни части на страната. Напрежението ескалира на фона на изключително високата избирателна активност и оспорваната политическа надпревара.

Двама полицейски служители са били ранени при сблъсъци в Лазаревац около 18:30 часа местно време. Според сръбското Министерство на вътрешните работи група хора е нападнала полицаите с камъни, пиротехнически средства и други опасни предмети.

От ведомството категорично осъдиха насилието срещу служителите на реда и предупредиха, че подобни действия няма да бъдат толерирани.

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U Lazarevcu, građani u automobilu sns pripadnika pronašli.motke i palice... https://t.co/Pr940mn5GH — black & white (@bianconerobgd) October 25, 2026

По-рано в същия град възникнало напрежение пред офис на Сръбската прогресивна партия. Според регионалната телевизия N1 граждани забелязали бял джип с отворен багажник, в който имало множество бейзболни бухалки, и подали сигнал в полицията.

Снимка: Александрина Аврамова

На мястото пристигнали и мобилни екипи на опозиционната „Студентска листа“. По информация на медията след появата на полицията мъжете в автомобила опитали да напуснат района, но събралите се граждани им препречили пътя. Последвали сблъсъци, при които група мъже нападнала присъстващите.

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Trenutna situacija u Lazarevcu nakon puštanja 17 osoba iz SNS odbora. https://t.co/eTqCt95ITk — Shonetin (@kaonikotinn) October 25, 2026

Друг сериозен инцидент е регистриран в Панчево. Група маскирани мъже, облечени в черни дрехи и с качулки, нападнала няколко младежи пред избирателна секция в близост до Земеделското училище.

Снимка: Александрина Аврамова

Един от нападнатите е получил удар в лицето, вследствие на който е бил окървавен. Прокуратурата съобщи, че се установяват самоличността на участниците в нападението и характерът на причинените телесни повреди. След приключване на първоначалните действия ще бъде определена и правната квалификация на деянието.

U Lazarevcu je bačen suzavac. Došli Ćaciji iz NS, narod ih polomio. Pobegli u Sns prostorije da sačuvaju živu glavu. Policija ih čuva. https://t.co/H3qdvaPtRw — Ljikithestar (@ljikithestar) October 25, 2026

За засилено присъствие на маскирани мъже се съобщава и в Белград. По централните улици на сръбската столица са били забелязани групи от хора, облечени в черно, които се придвижвали заедно и вдигали шум.

Сред пострадалите в изборния ден има и журналисти. Репортерът на Info Vranjske Михайло Стойкович и журналистката от Novosti Йелена Стойкович са били нападнати в село Павловац, съобщава N1.

У Лазаревцу је полиција тукла људе да би могла да спроведе батинаше на сигурно место https://t.co/TlAVPedl7a — 🍍Pina Colada🍹 (@pinacolada_89) October 25, 2026

Двамата пристигнали пред избирателна секция, след като получили сигнал за предполагаемо купуване на гласове. Докато се опитвали да заснемат мястото, били нападнати, а извършителите направили опит да отнемат телефоните им.

И двамата журналисти са пострадали. Михайло Стойкович заяви, че според него най-притеснителното в случая е липсата на реакция от страна на полицията по време на нападението.

⚠️"U Lazarevcu izbila tuča, policija trenutno čuva SNS prostorije. Ranije u toku dana je došlo do incidenta, pristalice SNS-a su napale gradjane motkama i lopatama, a javni tužilac je odbio da da nalog za pretres prostorija." https://t.co/ISdiMrCUIT — ꒌ Само Студенти Србију Спашавају ꒌ (@KosovoJeSrbija0) October 25, 2026

Напрежение е имало и в Ниш, където група непознати мъже нападнала мотористи, обикалящи избирателните секции в подкрепа на „Студентската листа“. Според N1 нападателите пристигнали внезапно с автомобили и се стигнало до физическа саморазправа.

Намиращите се наблизо полицейски служители се намесили в опит да предотвратят сблъсъка, а впоследствие пристигнали и допълнителни сили на реда. След инцидента както мотористите, така и предполагаемите нападатели се явили в полицейското управление, за да дадат показания.

По-рано през деня беше съобщено и за нападение срещу 82-годишната Ангелина Вучич – майка на бившия сръбски президент Александър Вучич. Според първоначалната информация тя е била подложена на физическа и словесна агресия пред избирателна секция в Белград, а чантата ѝ с хранителни продукти е била открадната. Случаят е докладван в полицията.

Безредиците се случват на фона на необичайно високо участие в предсрочните парламентарни избори. Според една от публикуваните оценки избирателната активност към 19:00 часа достига 67,5%, докато опозиционната „Студентска листа“ отчита 66,8%.

Вотът е първото голямо политическо изпитание за Александър Вучич, след като през септември той подаде оставка като президент, за да се кандидатира за министър-председател. Предсрочните избори бяха насрочени за 25 октомври след разпускането на парламента, чийто редовен мандат трябваше да продължи до края на 2027 г. Резултатите ще определят състава на 250-местната Народна скупщина и възможностите за формиране на следващото правителство.

Редактор: Цветина Петкова