Засилена избирателна активност се наблюдава сред българските граждани в Сърбия на изборите за президент и вицепрезидент на България. До 9:00 ч. местно време в двете секции в Цариброд са гласували общо 100 души.

Заради образувалите се опашки на парламентарните избори през април, когато в града работеше само една секция, за днешния вот е разкрита допълнителна. Българските граждани могат да гласуват и в близкия Пирот, където избирателна секция е открита за първи път.

Как гласуват българите в чужбина

Рекордно слаба избирателна активност се наблюдава в Белград. До 9:00 ч. в българското посолство в Белград своя вот са дали 45 души, а до обяд само около 55 българи са упражнили правото си на глас. Екипът на NOVA разговаря с представители на българската дипломатическа мисия, които потвърдиха, че до урните са отишли малко хора.

Гласувалите до 14 ч. местно време в Босилеград са около 200.

Изборният ден във всичките седем секции на територията на Сърбия е започнал навреме и протича нормално.