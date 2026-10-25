Представители на инициативните комитети с първи коментари след резултатите от exit poll-овете на социологическите агенции „Тренд” и „Мяра” към 19:00 ч ., изготвени по поръчка на NOVA.

В ефира на NOVA позициите си представиха Красимир Каракачанов и проф. Николай Овчаров, част от инициативния комитет, подкрепящ Илияна Йотова и Кирил Вълчев, както и Бойко Станкушев и Константин Вълков, представители на инициативния комитет, подкрепящ Андрей Гюров и Георги Кандев.

♦ Проф. Николай Овчаров: По-ниската активност се отразява на резултатите

Проф. Николай Овчаров коментира отчетения спад в подкрепата, като го свърза с по-ниската избирателна активност. По думите му географското разпределение на гласовете също има значение за получените резултати.

„Действително има известен спад, но това очевидно се дължи на ниската активност“, заяви Овчаров.

Той посочи още, че значителна част от гласуването е концентрирана в София, което според него е оказало влияние върху разпределението на подкрепата между кандидатите.

♦ Бойко Станкушев: Очаквахме по-силна мобилизация на опозиционните избиратели

Бойко Станкушев акцентира върху разликата между предварителните прогнози и отчетената избирателна активност. Според него една от изненадите е по-ниският брой гласували спрямо очакванията.

„Голямата изненада е, че са гласували около 10% по-малко от това, което се прогнозираше“, коментира Станкушев.

Той обърна внимание и на разликата между кандидатските двойки Андрей Гюров – Георги Кандев и Илияна Йотова – Кирил Вълчев. По думите му дистанцията между тях е била значително скъсена спрямо очакванията.

Станкушев заяви, че резултатите не са изненада за него, тъй като през последните дни е очаквал подобно развитие. Като възможно обяснение той посочи бързата мобилизация на опозиционните кандидати.

♦ Константин Вълков: Настроенията на терен са били различни от прогнозите

Константин Вълков също коментира избирателната активност и разминаването между предварителните проучвания и наблюденията по време на кампанията.

Той заяви, че не смята активността за толкова ниска, колкото изглежда на пръв поглед, и призова да се отчете контекстът на президентските избори и участието на избирателите.

„Тези, които са обикаляли страната, знаят какво беше настроението при единия лагер и колко беше спихнато при другия“, коментира той.

♦ Красимир Каракачанов: Липсата на структури е сериозен проблем

Красимир Каракачанов насочи вниманието към политическите послания между партиите и възможното им влияние върху следващия етап от изборния процес.

Той коментира промяната в тона на представители на „Продължаваме промяната – Демократична България“ спрямо ГЕРБ и заяви, че политическите отношения се променят в зависимост от конкретната ситуация.

Каракачанов обърна внимание и на организацията на кампанията извън големите градове. По думите му липсата на достатъчно добре изградени местни структури може да се окаже сериозна пречка за политическите формации.

„Аз обикалях държавата и не видях кампании по страната. Тоест, липсата на структури е голям проблем“, коментира Каракачанов.

Първи коментари в ефира на NOVA представиха изкуствоведът проф. Любомир Стойков и актьорът Веселин Плачков, които са членове на ИК на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, както и медийният експерт доц. Георги Лозанов и банкерът и финансист Левон Хампарцумян, които са членове на ИК на Андрей Гюров и Георги Кандев.

♦ Проф Любомир Стойков: Ниската избирателна активност и липсата на дебати белязаха президентската кампания

„Вечерта е време на изненади. Но според мен, поне за мен, това беше очаквана изненада. Ако трябва да търсим обяснение за резултата към този момент, мога да посоча две основни причини. Първата е, за кой ли път ще го кажа, ужасно ниската избирателна активност”, изтъкна професор Стойков.

Той подчерта, че „вече имаме убедителни и ясно очертаващи се позиции”. „Втората причина е, че моята лична критика към кампанията до този момент е, че тя протече така, че не успяхме да чуем адекватно, точно и ясно същинските послания на почти всички кандидати в президентската надпревара”, изтъкна Стойков.

По думите му много голяма слабост била липсата на основен дебат между първите две двойки според социологическите данни: „В такъв дебат много ясно щяха да се откроят позициите, аргументацията, състоянието и обясненията на кандидатите. И още нещо - не трябва да пренебрегваме обстоятелството, че степента на недоверие сред електората расте. От друга страна, случиха се много неща. Освен атаките в Черно море, само за броени дни имаше две убийства, насилие над журналисти и така нататък. Неща, които според мен със сигурност оказаха влияние”.

♦ Доцент Георги Лозанов: Илияна Йотова рискува да понесе наказателния вот срещу Румен Радев

Според доцент Лозанов в момента тези електорати не са толкова силно зависими от своите собственици и лидери.”Разчитам много да продължи процесът, който явно се прояви и на този вот - отливът на една голяма част от българските избиратели, които преди това са гласували за Румен Радев. Няколко пъти съм говорил за възможността за такъв обрат. Част от тези избиратели се чувстват излъгани от това, че Радев заяви, че се бори с олигархията, а всъщност започна да налага като държавна политика проруския евроскептицизъм”, подчерта той.

„Според мен Илияна Йотова разчиташе много на подкрепата на Румен Радев, но постепенно се превръща в негов заложник. Защото този вот, при много по-малка разлика от очакваната, включва и наказателен вот срещу Радев. Тя ще понесе върху себе си и този наказателен вот”, категоричен е Лозанов.

Той изрази надежда това да стане още по-ясно през седмицата преди балотажа. „Досега кампанията действително не беше достатъчно остра в политически план. Отклонявахме се в странични посоки, но сега, ако се проведе същински политически дебат - както по вътрешната, така и по външната политика. Ще стане ясно какви са позициите на кандидатите”, посочи Лозанов.

♦ Веселин Плачков: Очаквам истинска кампания с ясни позиции преди балотажа

Веселин Плачков изрази надежда през тази седмица преди балотажа най-сетне да видим истинска кампания - с ясни и категорични позиции. Досега имахме един много интересен дебат между така наречените инициативни комитети. Разни хора говорят от името на кандидата Йотова и от името на кандидата Гюров, но самите кандидати не представиха достатъчно ясно своите позиции”, изтъкна той.

И подчерта, че на него му е интересна каква е позицията на единия и на другия кандидат за реалните функции на президента. „За правомощията. Ще се борят ли отново за промяна на онова, което беше променено преди време - правата на президента при назначаването на служебни правителства?”, попита той.

И даде пример: „А когато вие станете президент, ще свалите ли тока?” Питам какво реално мислят хората. Защото има интелигентни хора, които разполагат с достатъчно информация, за да могат да боравят с нея. Но до обикновения избирател тази информация не достига и хората спорят за неща, които не са в правомощията на президента”.

♦ Левон Хампарцумян: Гюров и Кандев са по-перспективната двойка

„На балотажа очаквам двойката Гюров-Кандев да победи. По една много проста причина. Първо, това е по-перспективната двойка. Биологично са като че ли малко по-млади и по-добре ориентирани”, изтъкна Хампарцумян.

Той обясни, че: „Вчера, например, гледах късно вечерта интервю по CNN с Гюров. То беше много добре структурирано - говореше се какво иска да направи, как ще го направи, какви са проблемите и така нататък. Накрая имаше коментар, че са предложили на госпожа Йотова да каже нещо по CNN, но тя е отказала. Тя се фокусира върху вътрешната кампания”.

На въпрос гласове от ГЕРБ и ДПС могат ли да прелеят към Гюров и Кандев или така ще се потвърди аргументът на Радев, който казва: „Те искат отново да направят сглобката“? Хампарцумян отговори: „Той може да говори каквото иска, но твърденията му стават все по-малко достоверни. Защото един ден говори едно, а след това - друго. В Европа говори едно, тук - друго. Така че сякаш успешно се състезава с Бойко Борисов по промяна на позициите по една или друга причина. Другият въпрос е доколко госпожа Йотова е лоялна на Радев, доколко е лоялна на различни политически и обществени кръгове и дали ще бъде лоялна на президентската институция и на българския народ”.

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Редактор: Габриела Павлова