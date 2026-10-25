Тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия ще се състои през ноември, обяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за украинска телевизия. Целта на срещата е да бъдат възобновени блокираните до момента мирни преговори.

„Готови сме да разговаряме. Ако става въпрос за териториален въпрос, той трябва да бъде обсъден на равнище лидери. Останалите въпроси са в компетенциите на техническите групи. Следователно всичко това може да бъде обсъдено през ноември”, подчерта Зеленски.

Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна и САЩ след 4 ноември

По-рано през деня сходна готовност за дипломатически разговори изрази и Москва. Съветникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Русия е готова да поднови тристранните преговори със САЩ и Украйна след 4 ноември, когато в страната се отбелязва Денят на народното единство,.

По думите му страните ще трябва да продължат работата по постигането на мирно споразумение. Ушаков обаче определи очакваната в близко бъдеще среща като предварителна и призова да не се възлагат прекалено големи надежди на нея.

Съветникът на Владимир Путин посочи още, че според Кремъл диалогът трябва да включва не само Киев и Вашингтон, но и Европейския съюз. „Не е достатъчно да говорим само с Киев, трябва да говорим и с цяла Европа, която напълно го подкрепя”, отбеляза той, като добави, че според Москва Белият дом вече осъзнава необходимостта от взаимодействие с Русия, вместо тя да бъде игнорирана.

Междувременно стана ясно, че се подготвя и среща на върха между президентите на Русия, САЩ и Китай – Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Цзинпин. Към момента Москва и Вашингтон все още не са съгласували отделна двустранна среща между Путин и Тръмп в рамките на предстоящия форум на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), но според Ушаков подобни международни форуми винаги предоставят възможности за преки разговори.

Редактор: Мария Барабашка