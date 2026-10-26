93-годишна жена в Западна Япония надхитри предполагаем измамник, като се престори, че е попаднала в капана му, и помогна на полицията да го арестува в дома ѝ. Това съобщи служител на реда.

Япония има второто най-възрастно население в света след Монако, а възрастните хора често стават мишена на измамници. Само през миналата година от жертвите са били откраднати общо около 325,7 млрд. йени (приблизително 2 млрд. долара).

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Жената, която живее в префектура Шига, получила поредица от телефонни обаждания в сряда и четвъртък миналата седмица от мъж, представящ се за полицай.

Той я излъгал, че от банковата ѝ сметка е извършено неразрешено теглене, и ѝ казал да предаде банковата си карта на мъж, който ще се представи за полицай и ще посети дома ѝ, за да могат властите да проверят сметката.

Заподозряла измама, жената се консултирала със сина си и с полицията, докато чакала мъжът да пристигне.

„Семейството на жената се свърза с полицията в сряда вечерта и успяхме да изпратим служители в дома ѝ, преди предполагаемият измамник да пристигне в четвъртък”, заяви местен полицейски служител.

Когато 47-годишният мъж се появил пред дома ѝ, чакащите полицаи го арестували на място.

Редактор: Мария Барабашка