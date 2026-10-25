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Сънародниците ни там гласуват след поредна събота на масови протести
Изборите за български президент във Франция се провежда на фона на масовите протести в страната, които снощи преминаха спокойно. Там има общо 18 секции в по-големите градове, сред тях Париж, Лион и Страсбург. Три от тях са в българското посолство.
Гласуването протича нормално и се извършва само на машини. Много от гласуващите са младежи и упражняват правото си на глас за първи път. Въпреки че след подобряването на времето в Париж сънародниците ни са излезли да гласуват, избирателната активност към момента не се очертава като особено висока.
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Преди няколко дни от българска страна е изпратена вербална нота към френските власти с цел осигуряване на допълнителна охрана, която да подсигури спокойното провеждане на вота.
Засиленото полицейско присъствие вече влезе в действие. Около час преди обед пред българското посолство във френската столица наш сънародник с провокативен плакат се е опитал за кратко да внесе смут сред чакащите, но френската полиция е реагирала бързо и го е неутрализирала.
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