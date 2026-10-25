Крайнодесният кандидат за президент на Франция Марин Льо Пен обеща да предприеме твърди мерки срещу престъпността, ако спечели изборите догодина. Тя направи изявлението си по време на първия си голям предизборен митинг.

„Ще възстановим върховенството на закона“, заяви Льо Пен след грабежите и палежите, съпътствали протестите срещу поскъпването на живота. „Кой може да твърди, че има върховенство на закона, когато тълпи нахлуват в сградите ни, плячкосват ги и ги подпалват?“, каза тя пред хиляди свои привърженици в Орлеан.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Жордан Бардела бе преизбран за председател на френската крайнодясна партия „Национален сбор”

Ветеранът на антимиграционната партия води в социологическите проучвания за президентските избори, въпреки осъдителната присъда срещу нея по дело за злоупотреби.

„Това, което предлагаме на страната, не е връщане към миналото, а настъпването на нова ера“, заяви 58-годишната Льо Пен пред множеството, което я приветства с възгласи: „Ще победим, ще победим!“

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Тя подчерта, че иска да съхрани и предаде на следващите поколения „френската култура и френския начин на живот“.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

„Ще възстановим граничния контрол и дори ще въведем двойни граници - както френски, така и европейски“, каза тя.

Първият тур на президентските избори ще се проведе през април.

Редактор: Ивета Костадинова