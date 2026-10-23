САЩ могат да нанесат удар по Иран още този уикенд. Това заяви американски дипломат на фона на засилващите се заплахи от страна на Вашингтон и Израел.

„Възможно ли е да има удар още този уикенд? Абсолютно”, каза Том Барак, посланик на САЩ в Турция и специален пратеник по въпросите на Сирия, който не се занимава пряко с Иран. Той направи този коментар в отговор на въпрос на израелското военно радио.

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„Позицията на президента Доналд Тръмп е напълно ясна. Той е отворен за споразумение и е готов за преговори. Вече от месеци сме на масата за преговори”, заяви Барак.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, на когото предстоят избори на 27 октомври, многократно заяви през последните дни, че се стреми да свали режима в Иран след две мащабни бомбардировъчни кампании срещу страната от миналата година насам.

Тръмп също даде сигнали, че е готов да възобнови ударите срещу Иран след продължителния застой в дипломатическите преговори. По-рано той беше заявил, че това няма да се случи преди междинните избори за Конгреса на САЩ на 3 ноември.

Редактор: Мария Барабашка