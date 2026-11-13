Снимка: БГНЕС
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Съдебните служители от всички съдилища в София на протест пред сградите на Софийската районна прокуратура и Софийския районен съд заради несъгласието си с проектобюджета за 2027 година. Протестът започна в 12:00 часа под надслов „Невидимите в съдебната система“.
Организацията на протеста е съобразена така, че административното обслужване на гражданите да не бъде прекъсвано - той се провежда в обедната почивка.
Служителите са недоволни от предвиденото увеличение на възнагражденията им с 5%, както и от отпадането на средствата за облекло. Според тях те през последните години компенсират ниското заплащане в съдебната администрация.