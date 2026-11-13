Снимка: Getty Images
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Ирландската рок група U2 пусна официално днес най-новия си албум - Carnaval De Luz. Това е 16-ят албум на легендарните музиканти и първият с изцяло нови песни от 2017 г. насам.
Албумът включва 12 композиции и завършва с песента Torn - последният запис на Доли Партън, в който тя пее дует с Боно.
През февруари 2027 г. U2 започват в Латинска Америка световното си турне. Тази година ирландската група отбелязва и 50 години от създаването си.
Снимка: Getty Images
Редактор: Цветина Петрова