Опасно време в петък. На места прогнозата е за пориви на вятъра около и над 80-100 км/ч. Оранжев код е в сила за няколко области на страната, сред които и София, а във Врачанско предупреждението е от още по-висока степен - червено.

Екипите на Столичната община работят на терен за отстраняване на последствията от силния вятър в София. До сутрешните часове са получени 120 сигнала за паднали дървета, 15 за паднали оградни пана и 3 за повредени светофарни уредби. Няма данни за пострадали хора.

До обяд броят на получените сигнали в оперативния център на Столичната община вече надхвърля 300. Обработена е около една трета от сигналите, като очакванията на екипите са до края на деня те да приключат с работата си. Приоритетно се премахват падналите дървета около централната градска част, главните улици и булеварди.

Като проблемни точки са посочени кварталите около Южния парк, „Лагера“, както и „Света Троица“. От Столичната община призовават за обезопасяване на строителните обекти и балконите заради силния вятър.

В социалните мрежи се появиха и кадри, които показват мащаба на бурята - паднали ламарини, счупени клони, също така и паднал покрив на една от кооперациите. Батут е паднал върху автомобил в столичния квартал „Овча купел“.

Снимка: Виктор Пашов, Facebook

На терен работят екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“, както и допълнителен дежурен екип. Работата се координира съвместно със Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Снимка: БГНЕС

Започнало е разчистване на листната маса. Извършват се обходи за контейнерите, които са поместени и обърнати от вятъра.

Снимка: NOVA, ж.к. „Света Троица“

Снимка: NOVA, ж.к. „Света Троица“

Силният вятър доведе и до временни затруднения в движението на градския транспорт. Беше временно спряно движението в района на Мало Бучино заради паднал покрив на пътното платно, както и движението на трамваите по бул. „Цар Борис III“ заради паднали дървета.

Снимка: Стефан Геков, ж.к. „Лагера“

Вятърът в София преобърна контейнери и повреди автомобили. До момента има информация за 10 автомобила, върху които са паднали клони.

Снимка: БГНЕС

В столичния квартал „Манастирски ливади-изток“ три леки автомобила са ударени от кофи за боклук. Един от автомобилите има сериозни щети по багажника.

Заради силния порив на вятъра и с цел превенция достъпът до Витоша е временно забранен. Там има паднали дървета, които са препречили пътя. Затворена е и Ботаническата градина.

По магистралата от Перник в посока София вятърът е бутнал указателни табели на платното. Подаден е сигнал към 112.

През последното денонощие на територията на община Перник има счупени клони и паднали дървета, включително такива без видими увреждания.

Снимка: Община Перник

Снимка: Община Перник

Екипите на Аварийно-спасителния отряд, ОП „ФЛОР“ и пожарната работят на терен.

Снимка: Община Перник

Частично бедствено положение е обявено на територията на цялата община Елин Пелин, считано от 12:00 ч. Силните пориви на вятъра са причинили щети по обществени сгради и други обекти, има паднало дърво в Градския парк.

На заседание на Общинския кризисен щаб ще бъде направен анализ на обстановката и ще бъдат координирани необходимите действия за ограничаване и отстраняване на нанесените щети.

Червен код за опасно силен вятър и частично бедствено положение обявиха във Враца. Хората са призовани да бъдат внимателни и при възможност да не излизат навън до спирането на ураганния вятър, чиито пориви достигнаха скорост от 110 км/ч.

„Щетите са много, а ситуацията е опасна, поради което обявихме частично бедствено положение“, заяви кметът на Враца Калин Каменов. Той съобщи, че има хора, които са паднали и са получили леки охлузвания, но няма сериозно пострадали.

Абсолютно всички екипи на пожарната, аварийните служби и общината са на терен. Десетки са сигналите, които получават аварийните служби. От рано сутринта екипи на БКС и „Пожарна безопасност и защита на населението“ отстраняват паднали дървета, клони, керемиди, ламарини, мазилки и оранжерии.

Снимка: Община Враца

Кметът на града посочи, че много от сигналите са свързани с щети по жилищни кооперации, блокове, коли, публични сгради, паднали стълбове, дървета, електропроводи. Щетите ще бъдат описвани тепърва. По думите му вятърът почти е разрушил и конструкция, укрепена с 8 съоръжения, които тежат по 28 тона.

„Това е причината, поради която решихме днес учениците да бъдат в училищата, защото се опасявахме, че ако обявим ваканция заради извънредното положение, има риск голяма част от тях да тръгнат по улиците, което по никакъв начин нямаше как да бъде контролирано. Надявам се много скоро ураганът да утихне, за да може да започнем по-активно разчистване на последствията от ураганния вятър“, заяви Калин Каменов.

Снимка: Община Враца

Обезопасяват се паднали стълбове и скъсани жици. Има засегнати няколко трафопоста, поради което има проблем с електрозахранването в селата Челопек и Бели извор. Затруднено е било и движението по железопътната линия Враца – Мездра.

Снимка: Община Враца

Снимка: Община Враца

На много места в града има щети по десетки жилищни сгради. Паднала е част от покрив на склада, в който се помещава складовото стопанство на Българския червен кръст. Има засегнати автомобили, върху които са паднали клони, мазилки и керемиди.

Снимка: Калин Каменов, кмет на Враца

„Много повиквания, основно за паднали клони, за паднали дървета върху автомобили и се наложи да се отреагира с екипи на община Враца. Има компрометирани огради на детски градини. Контейнерите за събиране на смет са из целия град. По преценка на родителите около 40% от децата не са заведени на ясли и на градини“, заяви главният експерт по управление на кризи в община Враца Тодор Гоцев.