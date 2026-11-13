16-годишно момиче, обявено за международно издирване по инициатива на германските власти, е установено при полицейска проверка в село Царски извор, община Стражица. Това съобщи кореспондентът на БТА във Велико Търново Марина Петрова.

След установяването на непълнолетната са уведомени бюро СИРЕНЕ, което осигурява обмена на информация по линия на Шенгенската информационна система, както и отдел „Закрила на детето“.

От полицията не уточняват причините, поради които момичето е било издирвано.