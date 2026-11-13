Военният министър Димитър Стоянов представя бюджета за отбрана за 2027 г. Той посочи, че предвиденият разход е от 2,23% от БВП. Предвидени са 3,151 млрд.евро са предвидени за МО, което е ръст от 17% в сравнение с 2026 г.

В личен състав разходите са същите - предвидени е увеличение с 4 милиона евро, с което ще бъде компенсиран ръстът на минималната работна заплата.

Най-голям ръст има на капиталовите разходи - от 868 милиона - над 1,223 милиарда евро. Т.е. ръстът е с близо 40%.

Структурата на бюджета за 2027 г. ще бъде по следния начин: капиталови разходи – 40,96%, издръжка – 14,49%, а за персонал – 44,54%. За разлика от 2026 г., когато разходите за персонал са били 51,65% от средствата, отпуснати като бюджет на Министерството на отбраната.

Страната ни още обмисля дали да участваме във втория механизъм SAFE, тъй като отпуснатите по този механизъм пари после трябва да бъдат върнати.

Министърът на отбраната посочи, че предвидено е през 2026 г. разходът от БВП за отбрана да бъде в размер на 2,45% за 2028 г. и 2,55% за 2029 г.

Средствата за военнослужещите

В централния бюджет са предвидени 27,5 милиона за назначаване на нови военнослужещи. Става дума за войнишки състав, който да попълни некомплекта в Българската армия. Процентът на некомплекта в Българската армия е повече от 20%. До месец септември от структурите на Министерството на отбраната бяха освободени над 400 души. Това са хора, които са придобили право на пенсия, и са освободени. Средствата, предвидени за тях, ще постъпят в бюджета на Министерството на отбраната. С тях допълнително ще бъдат назначени военнослужещи в структурите на Българската армия, като надеждата е техният брой да бъзе около 1000 души.

Министърът каза, че у нас има доброволен резерв и се продължава работата по закона, свързан с него. Ще се проведе и кръгла маса на тема как да се осигури мобилизационния ресурс.

Модернизацията на армията

По отношение на капиталовите разходи – продължава се с проектите за модернизация. Това са договорите за доставка на новите изтребители F-16, придобиване на многофункционални модулни кораби, бойни машини Stryker и брегови противокорабни ракетни комплекси, както и сключените договори за поддръжка на вертолетите Cougar и Panther.

Нови проекти са придобиването на 3D радари, зенитно-ракетни комплекси и 155-милиметрови гаубици. Това са проектите по механизма SAFE, чието финансиране, както знаете, идва със съответното споразумение. Към момента девет проекта са включени в механизма SAFE.

Нови проекти, които трябва да стартират извън инструмента SAFE, са модернизацията и ъпгрейдът на самолетите C-27J Spartan. Те са придобити през 2008 г. Оттогава досега самолетите Spartan не са модернизирани. Част от авиониката вече излиза от употреба и не се произвежда. Това налага модернизация, която изисква и съответното финансово осигуряване. Такъв договор вече е изключен, но авансово плащане ще започне през следващата година.

Предстои осигуряване на ремонта на двигателите, както и ремонт на агрегати за поддръжка на самолетите МиГ-29. „Няма как да продължим да изпълняваме функционалните си задължения, включително задълженията си към структурите на НАТО, без самолетите МиГ-29”, заяви Стоянов.

Самолетите F-16 очакваме през 2027 г. Предстои доставката на системите Viper Shield, които да застъпят на бойно дежурство.

По първия договор за F-16 изпълнението не е приключило. Системата Viper Shield, която е за самозащита, все още не е пристигнала в България. Но имаме уверението от американската страна, че през следващата година тя ще бъде доставена и монтирана на нашите самолети.

„Имаме плащания и по този договор, имаме и резервни части, които трябва да бъдат придобити. Най-късно до 2029 година този договор окончателно ще бъде приключен”, допълни министърът.

Има и два нови проекта, заложени в новия бюджет. Те са свързани с поддръжката на F-16. Единият е точно за поддръжка на F-16, а вторият проект е за придобиване на допълнително ракетно въоръжение за самолетите.

„Към края на годината имаме летци, готови да експлоатират самолетите F-16 в профила „въздух–въздух“. Нашите летци все още не са обучени за участие в профила „въздух–земя“, тоест за поразяване на земни и морски цели”, каза министърът.

Кога самолетите могат да застъпят на дежурство? Стоянов каза, че това може да се случи, когато бъдат получени системите Viper Sheeld. Но допълни, че трябва да има и нужните пилоти.

Продължава се и с проектите за придобиване на стрелково оръжие за Сухопътните войски, както и на специализирани самолети за гасене на пожари. Предвидено е придобиването на до шест самолета за борба с пожарите от въздуха.

"Амбицията ни е процедурата за придобиване на самолетите за борба с пожарите от въздуха да приключи до март. Възможно първите два самолета да пристигнат още до края на тази година. България обаче разполага и с други средства. Това са вертолетите Cougar и Mi-17, както и един самолет C-27J Spartan. Миналата година бяхме декларирали шест вертолета. Тази година амбицията може би ще бъде малко по-голяма – да стигнем до седем-осем вертолета”, допълни министърът.

Предвижда се изграждане на способности за разузнаване и наблюдение на земни и морски цели чрез използване на безпилотни летателни системи и български космически платформи.

Предвижда се доставка на различни дронове – за целеуказване, за разузнаване от въздуха и за кинетично въздействие. Включително FPV дронове – такива.

За първи път в бюджета се отделят финансови средства и за научноизследователска и развойна дейност. Предвидени са 5 милиона евро за нови разработки и за въвеждане на иновации в българската армия.

По отношение на статуса на проектите по инструмента SAFE вече е приключен един проект – този за придобиване на 3D радари. До края на годината трябва да приключи проектът за придобиване на пет зенитно-ракетни комплекса IRIS-T. Друг акцент в бюджета е да се приключи със сключване на договора за придобиване на 155-милиметрови самоходни гаубици.

До края на годината трябва да бъдем включени в договора за придобиване на системи за откриване и противодействие на безпилотни летателни системи. Става въпрос за до 10 мобилни и до 10 контейнерни системи.

Другите проекти по SAFE са за допълнителни противокорабни и зенитни ракети за поразяване към новите патрулни кораби.

Предвижда се развиване на способностите за транспортно осигуряване. Амбицията е да се сключат договори за придобиване на до 1040 камиона, от които 700 на първия етап. Това са проекти, които могат да бъдат финансирани по механизма SAFE. Всичко останало, което е предвидено за втория етап, може да бъде придобито със силите и средствата на националния ни бюджет.

По останалите два проекта, които са по механизма SAFE - единият е за придобиване на ракетна система за залпов огън с повишена мобилност. Работи се усилено с Германия. Другият е за придобиване на 155-милиметрови боеприпаси, за който са предвидени 246,7 млн. евро.

„Продължаваме да полагаме усилия за иницииране на проекти и строителство на още 20 нови локации, тоест в 20 различни формирования. Проектите, които се предвижда да бъдат подготвени и изпълнени са над 150”, заяви Стоянов. Той посочи, че от изключителна важност са инфраструктурните проекти по модернизацията на армията, включително и на „Граф Игнатиево”.

Друг интересен проект е за ремонта на Военноморска база – Варна, който ще бъде изпълнен следващата година. Цената за изпълнението е редуцирана с 19 милиона евро спрямо първоначално заявената.