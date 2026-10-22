Американският президент Доналд Тръмп се озова зад решетките в центъра на Техеран – поне символично. Необичайна художествена инсталация, представляваща затворническа килия в реални размери с актьор, преобразен като държавния глава на САЩ, привлече вниманието на жители и посетители на иранската столица. Инициативата е част от засилената антиамериканска кампания на местните власти на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток.

Килията е разположена на няколко етажа височина над площад „Таджриш“ в един от престижните квартали в северната част на Техеран. В нея актьор, облечен в тъмен костюм и червена вратовръзка, носи маска, наподобяваща лицето на Тръмп. Той се разхожда зад решетките, а понякога се вкопчва в тях, пресъздавайки образа на затворник.

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В близост до инсталацията е поставен и екран, на който се излъчват послания, осъждащи предполагаеми американски военни престъпления.

Tehran unveils live billboard depicting Trump behind bars A new billboard in Tehran’s Tajrish Square features a prison-cell design with a live actor portraying US President Donald Trump behind bars; bearing the slogan “Not seeing this scene is a crime”. https://t.co/SzStrGl2IA — PressTV Extra (@PresstvExtra) October 21, 2026

Необичайната сцена бързо се превърнала в атракция. Минувачи спират, за да снимат актьора и да си направят селфита, а реакциите варират от шеги до открита враждебност към американския президент.

Един от посетителите дори се пошегувал, че ще плати гаранцията на Тръмп, за да го освободи. Други обаче използвали инсталацията, за да изразят гнева си срещу действията на Вашингтон.

Amid ongoing geopolitical tensions, an installation featuring an actor portraying U.S. President Donald Trump in a mock prison cell was set up in Tajrish Square in Tehran, Iran. https://t.co/8mB4GmYtfw — Daily News 360 (@daily_news360) October 22, 2026

Зад инициативата стоят общинските власти в Техеран. Според тях целта е да напомнят на жителите на столицата за исканията на Иран за справедливост във връзка с военните действия в региона.

От началото на войната през февруари, когато САЩ и Израел предприеха удари срещу Иран, Техеран значително засили публичните си пропагандни кампании. Част от тях включват мащабни художествени инсталации и изображения, които получават широко разпространение в социалните мрежи.

Иранските власти обвиняват Доналд Тръмп във военни престъпления и настояват той да понесе отговорност за действията на американските сили. Техеран твърди, че при удари по цивилни обекти, включително училище и сватбено тържество, са загинали десетки жени и деца. Това са обвинения на иранската страна.

I swear no one trolls Trump as hard as the Iranians 😂 Yes, that is a living billboard of him in JAIL in the heart of Tehran https://t.co/KuHEnZlrjS — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) October 22, 2026

След началото на конфликта, при който загина върховният лидер на Иран, властите в Ислямската република многократно представяха американския президент като военнопрестъпник и отправяха призиви за възмездие. Според медии, близки до иранските власти, инсталацията на площад „Таджриш“ е замислена като непрекъснато действаща атракция - 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.

Редактор: Цветина Петкова