Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран „няма план за екзекуции“, на фона на опасения за съдбата на задържан антиправителствен протестиращ, съобщи CNN. Той обаче потвърди, че военните действия са все още на дневен ред, заявявайки, че администрацията му ще изчака и ще види как ще се развият протестите в Близкия изток.

„Казаха ми, че убийствата са спрели и екзекуциите няма да се състоят, ние ще разберем дали е така. Но получихме информация от надеждни източници и се надявам, че е вярна“, обясни Тръмп.

Иран обаче заема предизвикателна позиция, като предупреждава, че може да отговори на всяка атака.

Преди часове американски служители бяха призовани да напуснат американска военна база в Катар като „предпазна мярка“. А няколко държави вече призоваха своите граждани да напуснат Иран, докато авиокомпании пренасочват полети, за да избегнат иранското въздушно пространство.

Human Rights Activists: Жертвите в Иран са над 3 400. САЩ призоваха гражданите си да напуснат страната

Най-малко 2400 демонстранти са били убити от началото на бруталните репресии на Иран миналия месец, според базирана в САЩ група за правата на човека, а интернет затъмнението все още е налице.

Иранският външен министър твърди, че се използва „дезинформационна кампания“ около размириците в страната, за да се въвлекат Съединените щати в конфликт.

Той допълни, че „днес и утре няма да има екзекуции“, въпреки заявките от Техеран за ускоряване на съдебните процеси срещу протестиращите.

Абас Арагчи отхвърли съобщенията, че хиляди протестиращи са били убити. Той настоя, че действителният брой е стотици и каза, че твърденията са „дезинформация“.

Арагчи каза, че в продължение на 10 дни протестите в страната са били мирни, след което е била активирана „терористична операция“. Той твърди, че „елементи, водени отвън“, са стреляли по полицаи, сили за сигурност и цивилни.

В продължение на три дни, каза той, иранските власти „се борят срещу терористите, а не срещу протестиращите“. Арагчи каза, че тези „елементи“ са стреляли по хора, за да увеличат броя на жертвите и да въвлекат президента на САЩ Доналд Тръмп в конфликта, позовавайки се на заплахите му да се намеси, ако Иран убие мирни протестиращи. Той продължи да нарича това „израелски заговор“, без да представи никакви доказателства.

"Убийците ще платят висока цена": Тръмп призова иранците да продължат протестите

„Броят на смъртните случаи, въпреки че се опитаха да го увеличат, е само стотици“, каза Арагчи. „Със сигурност отричам числата и цифрите, които казаха. Това е преувеличение, това е дезинформационна кампания, само за да се намерят извинения и да се извърши поредната агресия срещу Иран“, добави той.

Редактор: Цветина Петкова