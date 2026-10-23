Треньорът на "Байерн Мюнхен" Винсент Компани е бил откаран в болница, след като колабирал по време на тренировка на втория отбор на клуба в петък. 40-годишният белгиец ще премине обстойни медицински прегледи и ще остане под лекарско наблюдение, съобщиха от германския клуб, цитирани от "Би Би Си".

Компани е бил неразположен заради вирусна инфекция и пропуснал пресконференцията преди мача от Шампионската лига срещу Арсенал във вторник. Въпреки това той беше край тъчлинията по време на срещата.

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„Винсент Компани се нуждаеше от медицинска помощ в петък, след като колабира по време на тренировка на аматьорския отбор на ФК "Байерн". Старши треньорът на първия състав е наблюдавал заниманието на втория отбор“, се посочва в изявление на клуба.

От "Байерн" уточняват, че Компани ще премине подробни изследвания в болницата и ще остане под медицински грижи. До възстановяването му тренировъчният процес и подготовката за мачовете ще бъдат ръководени от неговия щаб.

Спортният директор на клуба Макс Еберл заяви, че здравето на белгийския специалист е основен приоритет.

„Здравето на Винсент Компани е нашият най-голям приоритет. Ние във ФК "Байерн" ще направим всичко възможно, за да осигурим бързото му възстановяване. Вини ще получи всички необходими медицински грижи и подкрепа, както и цялото време, от което се нуждае“, заяви Еберл.

Редактор: Георги Иванов