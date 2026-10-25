Част от таван се срути в изборната секция в село Жълт бряг, община Твърдица. Това съобщи говорителят на Районната избирателна комисия - Сливен Петър Тодоров, цитиран кореспондента на БТА в Сливен Велина Василева.

Към мястото незабавно са насочени полицейски патрулни екипи и екип на пожарната, като е уведомен и кметът на населеното място. Предстои да бъде извършена преценка на състоянието и безопасността на помещението. Ще бъде взето решение дали изборният процес може да продължи в същата секция или ще се наложи преместването ѝ в друго подходящо помещение.

Колко от българите гласуваха до 17:00 ч.?

„Приоритет е гарантирането на безопасността на членовете на СИК и на избирателите, без да се допуска неоправдано възпрепятстване на изборния процес”, посочват от РИК.

ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Габриела Павлова